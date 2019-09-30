В районе КПВВ на Донетчине ранен 59-летний мужчина: боевики обвиняют ВСУ

Происшествия

В районе Горловки недалеко от КПВВ «Майорск» ранен 59-летний мирный житель. Об этом в социальной сети Facebook, пользователь под никнеймом Michael Donskoy. Напомним, ранее сообщалось, что на строительстве КПП «Майорск», которое помимо Красного Креста финансировалось также из «бюджета» фейковой республики, ее главари умудрились украсть огромные средства.

«Вчера (29 сентября 2019 года. — Авт.). Обстрел Зайцево. Получил ранение в руку мирный житель Щербина Александр, ул. Красных партизан 10. Щербина Александр Николаевич. 1965 года рождения. Ранение в правую руку. Работал в своем огороде, когда начался обстрел. Сегодня (30 сентября 2019 года. — Авт.) утро. В районе КПП „Майорск“ раненый мирный Чибисов Сергей Михайлович, 26.06.1960 г. р . Пулевое ранение в голову, который перешел КПВВ в нашем направлении. Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил подробности в социальной сети Facebook, пользователь под никнеймом Michael Donskoy.

Упомянутый Michael Donskoy, судя по его сообщению, явно поддерживает оккупантов, так как обвиняет в обстреле прифронтового поселка Зайцево, часть которого оккупирована, Вооруженные Силы Украины.

По информации украинских пограничников, упомянутые люди пострадали на не подконтрольной Украине территории. «Пограничники не владеют информацией о раненых со стороны временно оккупированной территории», — сообщил «ФАКТАМ» помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

Напомним, «ФАКТЫ» неоднократно писали о том, что обстреливают прифронтовые территории и пункты пропуска сами боевики. В ходе последнего обстрела погибли двое украинских военных. Случается и так, что чиновники оккупационных администраций в своих сообщениях, выдают боевиков за пострадавших «мирных жителей».

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