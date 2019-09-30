Сбежавшего из Вознесенской колонии убийцу задержали на границе (фото)

Происшествия

В воскресенье, 29 сентября, украинские пограничники задержали на границе с Молдовой Владимира Касапа, который сбежал из участка социальной реабилитации Вознесенской исправительной колонии № 72 (Николаевская область).

Как сообщается на странице Facebook этой колонии, беглец был задержан на пограничном пункте пропуска «Кучурганы-Первомайск» Раздельнянского района Одесской области.

Сотрудники Госпогранслужбы передали его в Раздельнянский отдел полиции, а полицейские — своим коллегам в Вознесенск.

Как сообщалось ранее, злоумышленник отбывал 8 лет лишения свободы за совершение преступления по статье УК Украины «Умышленное убийство».

По информации Вознесенской местной прокуратуры, 23 сентября 2019 года осужденному сообщено о подозрении по статье УК «Побег из места лишения свободы или из-под стражи». В ближайшее время судом будет рассматриваться вопрос об избрании разыскиваемому беглецу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Владимир Касап сбежал из колонии вечером 22 сентября. Он получил тюремный срок за убийство гадалки, которое он совершил в начале июня 2016 года. В суде он пояснил, что когда женщина гадала ему на картах, то начала говорить неприятные вещи о его семье и детях, после чего он решился на это преступление.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве задержан мужчина, который подозревается в убийстве участницы телепрограммы «Битва экстрасенсов». Женщину, у которой остались трое детей, нашли мертвой в октябре 2016 года.

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