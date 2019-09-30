Детей избивали: в одесском приюте разгорелся громкий скандал

Происшествия

Сотрудники одесского центра социально-психологической реабилитации детей отказались вызвать скорую помощь 14-летней воспитаннице, решив, что она притворяется и симулирует недомогание. Неизвестно, что дальше случилось бы с несовершеннолетней девочкой, если бы не вмешательство одесских общественников…

В ночь на понедельник, 30 сентября, состояние госпитализированной девочки ухудшилось. Как сообщила правозащитница Зоя Мельник, «рвота не прекращалась целую ночь, ее переводят в хирургию, так как подозревают внутренне кровотечение…».

Мельник также рассказала некоторые подробности происходящего в коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей Службы по делам детей Одесской областной государственной администрации» (ЦСПРД).

Сбежавшая оттуда накануне группа воспитанниц обратилась к ней и попросила о помощи, так как девочки боялись возвращаться обратно.

«Дети рассказали о жестоком обращении в ЦСПРД… Одна из девочек попала туда, так как, со слов ребенка, мама убила отчима, защищая детей и пока она отбывала срок за убийство, ребенок… тоже „отбывал срок“, в детских учреждениях для детей лишенных родительской опеки», — написала Мельник.

Она отметила, что одна из девочек, Мира, очень сильно кашляла, у нее было распухшее красное горло и слезились глаза, повышенная температура.

«Убедила девочек, что на улице опасно и что постараемся сделать все возможное, чтобы помочь, девочек отвезла в полицию, передав инициаторам розыска. Увы, другого пути у меня не было. Так как девочка очень плохо себя чувствовала, то она просилась в больницу, но сотрудники службы по делам детей отказали ей и отправили больного ребенка обратно в ЦСПРД, несмотря на слезные просьбы ребенка и жалобы на плохое самочувствие.

Я вызывала скорую помощь в Хмельницкий отдел полиции, но, увы, все мои попытки помочь госпитализировать не увенчались успехом, так как в данном случае принимает решение служба…«

По словам правозащитницы, на следующий день вечером ей позвонила мать Миры и сообщила, что девочка отравилась и ей плохо: рвота и сильные боли в животе. При этом ей не вызывают «скорую», а колют но-шпу и анальгин. Девочка умоляла вызвать «скорую», но ей отказывали. Более того, по телефону мама слышала, как персонал кричал: «Держи ее, бл… ь!», а девочка кричала: «Мама, умоляю, скажи, чтоб не кололи…».

«Нужно сказать, что у Миры мама — грамотный фармацевт, и она по телефону просила персонал ЦСПРД дать дочке хотя бы активированный уголь. На что медсестра ответила, что угля у них нет, — написала Мельник. — Я собралась среди ночи, заехала за мамой девочки и мы поехали в ЦСПРД, чтоб вызвать оттуда ребенку «скорую».

К нам вышел весь персонал, включая медсестру, наперебой начали рассказывать, что девочка симулирует и ей, на самом деле, не плохо. Общались мы, стоя у забора.

Я вытащила камеру, начала снимать, предупредила об уголовной ответственности, мама настаивала, что ребенку нужна помощь, вызвали «скорую». Но персонал ответил, что директор сказал никого не впускать и не выпускать, так как уже ночь. А девочка притворяется. В итоге маму все-таки пустили, а я осталась стоять у забора.

Здесь же позвонила рыдающая Мира: «Умоляю, пожалуйста, помогите меня госпитализировать. Я вам расскажу, что происходило, на самом деле, только чтоб воспитатели не слышали… Сейчас они сказали, что вызвали „Омонов“ и нам всем капец! И вас (т.е. меня) выгонят отсюда!..»

В то время, как она это говорила, я увидела свет фар — приехали «ОМОНы» — так дети называют охранников, которые приезжают, когда дети себя плохо ведут.

«ОМОНы» подтвердили на камеру, что приезжают беседовать с детьми.

Врачи «скорой» приняли решение госпитализировать ребенка, несмотря на то, что одна из воспитателей уговаривала этого не делать.

Директор ЦСПРД, со слов детей, отобрал у них мобильные телефоны. Позже дети и сама Мира рассказали, что она приняла кусочек таблетки для мытья посуды, только чтоб уехать в больницу из ЦСПРД".

Как сообщили в понедельник, 30 сентября, в службе по делам детей обладминистрации, создана комиссия для проверки всех обстоятельств побега воспитанниц и отравления одной из них.

Напомним, этим событиям предшествовал побег из заведения четырех девочек-подростков от 11 до 16 лет. Информация об этом размещена на официальном сайте ГУ Нацполиции. Затем появилось сообщение, что девочки найдены. В том числе и 14-летняя Мирослава, которую госпитализировали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе представители уполномоченного правам человека Людмилы Денисовой зафиксировали факты ограничения прав и свобод детей в городском центре социально-психологической помощи.

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