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- 15:54 Саакашвили готовится покинуть Украину: что произошло
Саакашвили готовится покинуть Украину: что произошло
Михеил Саакашвили решил покинуть Украину и вернуться в родную Грузию. Об этом он сообщил во время скайп-включения в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи». Саакашвили намекнул, что его интересуют парламентские выборы в Грузии в 2020 году, и политик намерен потеснить нынешнюю правящую команду.
В Украине на последних выборах Саакашвили пытался провести в Раду партию «Рух новых сил», но потерпел неудачу. Теперь политик собирается побороться за власть в Грузии.
«В Украине я себя чувствую хорошо, но мы теряем родину», — заявил Саакашвили. Точную дату возвращения он не назвал, что предположил, что переезд — дело ближайших месяцев.
Как сообщает «Эхо Кавказа», Саакашвили дал понять, что уголовного преследования в Грузии не боится. Политик уточнил, что обсуждал возможность своего возвращения в Грузию с очень многими людьми и не только c коллегами-политиками. «Задержат или нет, это зависит от грузинского народа… Они (представители власти) настолько слабы, что не окажут сопротивление грузинскому народу», — заявил он.
Предстоящее Саакашвили возвращение в Грузию подтвердила супруга политика Сандра Руловс. Сейчас она является кандидатом в депутаты и на встрече с избирателями пообещала: «Даже если Мише придется прорыть тоннель из Одессы, то он это сделает и будет с нами».
Напомним, в Украину Саакашвили вернулся 29 мая после более чем годового отсутствия. В феврале 2018 года политика депортировали с украинской территории. Новый украинский президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
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