Происшествия

Не поделили сына: в Одессе мужчина с кувалдой и ружьем напал на общественников и журналистов (фото)

В понедельник, 30 сентября, вооруженный одессит, который воюет с женой из-за прав опеки над 7-летним сыном и удерживает ребенка силой, напал на общественников и журналистов местного телеканала. Инцидент произошел в Малиновском районе города, когда активисты вместе со съемочной группой прибыли на улицу Панаса Мирного, где в частном доме мужчина удерживает мальчика. Здесь же проживает и второй сын. Информацию о том, что ребенок постоянно плачет, в том числе по ночам, придали огласке активисты.

Так, по словам очевидицы Ирины Семкиной-Мецкер, она видела, как мать пыталась подойти к мальчику, но мужчина силой затянул его во двор. Соседи утверждают, что ребенок лежит возле калитки и плачет. Также они отмечают, что мужчина систематически издевается над детьми.

«Мать объявила голодовку и сказала, что без своего сына не уйдет», — уточнила Семкина-Мецкер.

Мать утверждает, что ее сожитель проявлял агрессию и раньше. Однажды избил ее, поэтому ей пришлось вместе с сыном переехать в центр реабилитации жертв насилия. Спустя некоторое время она вернулась. Однако мужчина в дом ее не пустил, он затащил только ребенка и запер его в жилище. В свою очередь, мужчина обвиняет мать своего сына в воровстве и алкоголизме…

Как рассказали тележурналисты, когда автомашина активистов припарковалась неподалеку от частного дома, из последнего выскочил на улицу мужчина с кувалдой, которой несколько раз ударил по этому авто, разбив стекло.

«Он же подошел к нашему телеооператору, который сидел в автомобиле, и распылил ему в глаза газ из баллона, мощной струей… На месте происшествия уже работают „скорая“ и полиция. Мужчина вооружен охотничьим ружьем. Он направлял дуло в нашу сторону, а также на сотрудников полиции», — сообщили представители Седьмого телеканала.

Со слов очевидцев, вместе с отцом в нападении участвовал его старший сын.

Общественники утверждают, что о ситуации с 7-летним ребенком неоднократно сообщали в полицию и службу по делам детей, но каких-либо действий для разрешения конфликта не предпринималось.

Пострадавшего телеоператора Андрея Кульбу забрала скорая помощь. Сейчас на месте происшествия находится оперативно-следственная группа.

Когда материал готовился к опубликованию, администрация телеканала сообщила о том, что пострадавший оператор Андрей Кульба сейчас находится в ожоговом центре.

«Он получил ожоги обоих предплечий, пострадали шея, лицо и глаза. Андрею оказывают медицинскую помощь», — уточнили на телеканале.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю с похищением ребенка в Запорожье отцом-датчанином, который 10 суток удерживал двухлетнего сына на территории посольства.

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