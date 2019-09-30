Бермуды: с чем носить самые модные шорты осеннего сезона

Стиль жизни

Стилисты говорят, что холодное время года не повод, чтобы отказаться от своих любимых шорт. Их можно носить с тонкими колготами и теплыми яркими удлиненными гольфами. С шортами прекрасно будут сочетаться рубашки и теплые свитера. Ранее в Киеве завершился Ukrainian Fashion Week-2020, на котором были представлены тренды нового сезона весна-лето.

О том, как подобрать под свою фигуру трендовые шорты осени 2019 года — бермуды и с чем их носить, в программе «Ранок з Україною» рассказала модный стилист Ольга Нагорная.

— Сначала такие шорты были распространены только среди американских скаутов, а теперь и среди настоящих модников, — рассказала Ольга. — Бермуды уже выбрали для себя популярные мировые звезды и блогеры. Главная характеристика бермудов — манжеты, особенно советую обратить внимание на то, что они ни в коем случае не должны обтягивать ноги, а наоборот, должны быть достаточно широкими.

Стилист советует не носить под бермуды обтягивающий верх, потому что из-за длины шорт такая комбинация может визуально добавлять вес. Футболка или майка должны быть обязательно заправленные — таким образом каждая девушка сможет подчеркнуть талию. Но это не та одежда, к которой подойдет обувь без каблуков.

— Под эти шорты лучше выбирать обувь на каблуке — никаких балеток, — рассказала Ольга каналу «Украина». — Единственное, что можно себе позволить — кроссовки на платформе. А вот если сочетать эту вещь с рубашкой, необходимо принять во внимание один нюанс. Рубашку мы ни в коем случае не заправляем в бермуды — это в прошлом! Для того чтобы подчеркнуть талию, лучше воспользоваться поясом. При этом рубашка должна быть достаточно длинной. Бермуды хорошо смотрятся и в более классических образах. Вариант шорт без манжета будет прекрасно сочетаться с широким свитером, который лучше подпоясать ремешком. И здесь есть особенность — если это короткий свитер, его можно и заправить.

Бермуды с оверсайз жакетом выглядят просто невероятно! При этом пиджаки должны быть длинными — не следует выбирать короткие, подстреленные пиджаки — это не актуально, чем дольше, тем лучше, даже если они будут закрывать шорты. Если жакет для вас слишком объемный, то поверх него лучше надеть ремень.

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