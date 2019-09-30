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Расследования не будет: Зеленский поставил точки над "і" в "деле Байдена"
Президент Владимир Зеленский не будет публиковать свою версию телефонного разговора с Дональдом Трампом от 25 июля. Об этом Зеленский заявил в ходе общения с журналистами в Киевской области.
В Штатах уже после того, как опубликовали стенограмму, уточнили, что в текстовой версии могли быть неточности, поскольку стенограмма составлялась по записям нескольких лиц. Украинская сторона подтвердила, что американская публикация была и останется единственной.
Что касается вопросов, поднимавшихся в ходе телефонного разговора с Трампом, например, гипотетического расследования в отношении Джо Байдена и его сына, то Зеленский настаивает, что Украина не будет слепо выполнять приказы других стран. Об этом сообщает РБК-Украина.
«Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна… Мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне», — заявил президент. Зеленский настаивает, что правоохранительные органы в Украине — независимые.
О всех ключевых темах разговора Зеленского и Трампа, а также о последствиях беседы читайте в материале «ФАКТОВ» «Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!