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Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
Александр Данилюк больше не секретарь Совета национальной безопасности и обороны. Президентский указ об увольнении был подписан 30 сентября и уже опубликован. На своем посту Данилюк пробыл чуть больше четырех месяцев.
О том, что Данилюк уходит в отставку, стало известно 27 сентября. Секретарь СНБО намекал, что сам написал заявление об увольнении, но умалчивал о причинах. По одной версий, Данилюку не понравилось, что его не включили в состав президентской делегации в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.
В президентском Офисе утверждали, что заявление Данилюка лежало у них еще с 20-х чисел сентября и поступило еще до отбытия главы государства в США.
О том, что скрывается за отставкой Данилюка и о ее последствиях, читайте в материале «ФАКТОВ» «Бегущий с корабля? Причины и версии внезапного ухода Данилюка из СНБО».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!