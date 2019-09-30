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В России неадекват с ножовкой проник в школу и пытался покончить с собой на глазах детей
В России в станице Имеретинской Краснодарского края случилось ЧП в начальной школе. Утром 30 сентября перед началом занятий в класс проник молодой мужчина с ножовкой. Гражданин вел себя крайне неадекватно. Свидетели говорят, что мужчина произнес фразу «Сейчас кого-нибудь съем», а потом полоснул себя по шее режущим инструментом.
Школьников спешно вывели из здания, а несостоявшегося самоубийцу задержали охранник и учителя-мужчины. Позже подоспела полиция, которая увезла хулигана из школы. Гражданин оказался 33-летним уроженцем Екатеринбурга.
Ни дети, ни работники школы вследствие инцидента не пострадали. Мужчина отправлен на лечение. Пациенту предстоит пройти экспертизу на содержание в крови алкоголя и психоактивных препаратов. В школе ведется проверка.
Напомним, ранее в России в Саратовской области школьник принес на занятия топор и бутылки с зажигательной смесью. Еще один школьник на празднике «Последнего звонка» напал на депутата.
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