Происшествия

Убийство подростка под Одессой: в деле появился еще один подозреваемый

Гибель 15-летнего мальчика от выстрела из охотничьего ружья в Беляевском районе стала следствием небрежного хранения оружия его владельцем. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщили в Одесском региональном главке Нацполиции. Как выяснилось в ходе начавшегося расследования, открытого по статье «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, владелец ружья (дедушка «стрелка») вернувшись с охоты, не закрыл оружие и патроны в сейфе.

«Он положил ружье и боеприпасы рядом с сейфом. Таким образом, внук мужчины получил свободный доступ к ружью, что привело к смерти его товарища», — заявили в главке.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 264 («Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривают лишение или ограничение свободы на 3 года.

В полиции подчеркнули, что охотничье, огнестрельное оружие, устройства травматического действия, а также патроны к ним должны храниться в разряженном состоянии в специальных сейфах или металлических ящиках по месту постоянного или временного проживания владельцев этого оружия. Переносить или перевозить оружие необходимо также в разряженном состоянии в специальном чехле, кейсе, футляре и т. д. и имея при себе разрешение органа полиции на хранение этого оружия.

В то же время санкция ч. 1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство») предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет. В ней четко оговаривается: «Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку». Именно по этой статье начато уголовное производство по факту убийства 15-летнего подростка его 12-летним приятелем.

Напомним, недавно в Запорожской области во время вечеринки старшеклассниц одна из девушек неосторожно обращалась с ружьем и случайно выстрелила в лицо подруге. Похожий случай произошел в Житомирской области. Там шестилетняя девочка подстрелила десятилетнюю подругу.

Ранее «ФАКТЫ» также сообщали о том, что в Днепропетровской области сторож из ружья подстрелил школьника «в воспитательных целях».

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