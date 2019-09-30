- 19:25 США ввели новые санкции против "повара Путина" Пригожина
- 19:20 Звезда группы «Мираж» написала завещание
- 19:18 От НКРЭКУ добивались снижения price caps, чтобы электроэнергия стала дешевле для Коломойского, — Трохимец
- 19:05 Странная смерть 14-летней девочки в Мариуполе: близкие не верят в версию о самоубийстве
- 19:00 Бермуды: с чем носить самые модные шорты осеннего сезона
- 18:52 В киевском метро обезвредили пьяного пассажира, бросавшегося на людей с ножом
- 18:47 Тюрьма и наркотики: Сергей Лазарев рассказал о трагической смерти брата
- 18:42 Убийство подростка под Одессой: в деле появился еще один подозреваемый
- 18:27 В очереди за паспортом вместо вас теперь будет стоять бот: в Украине запустили интересный эксперимент
- 18:03 Рики Мартин ждет пополнения в семье
- 17:59 В России неадекват с ножовкой проник в школу и пытался покончить с собой на глазах детей
- 17:37 Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
Убийство подростка под Одессой: в деле появился еще один подозреваемый
Гибель 15-летнего мальчика от выстрела из охотничьего ружья в Беляевском районе стала следствием небрежного хранения оружия его владельцем. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщили в Одесском региональном главке Нацполиции. Как выяснилось в ходе начавшегося расследования, открытого по статье «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, владелец ружья (дедушка «стрелка») вернувшись с охоты, не закрыл оружие и патроны в сейфе.
«Он положил ружье и боеприпасы рядом с сейфом. Таким образом, внук мужчины получил свободный доступ к ружью, что привело к смерти его товарища», — заявили в главке.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 264 («Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривают лишение или ограничение свободы на 3 года.
В полиции подчеркнули, что охотничье, огнестрельное оружие, устройства травматического действия, а также патроны к ним должны храниться в разряженном состоянии в специальных сейфах или металлических ящиках по месту постоянного или временного проживания владельцев этого оружия. Переносить или перевозить оружие необходимо также в разряженном состоянии в специальном чехле, кейсе, футляре
В то же время санкция ч. 1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство») предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет. В ней четко оговаривается: «Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку». Именно по этой статье начато уголовное производство по факту убийства 15-летнего подростка его 12-летним приятелем.
Напомним, недавно в Запорожской области во время вечеринки старшеклассниц одна из девушек неосторожно обращалась с ружьем и случайно выстрелила в лицо подруге. Похожий случай произошел в Житомирской области. Там шестилетняя девочка подстрелила десятилетнюю подругу.
Ранее «ФАКТЫ» также сообщали о том, что в Днепропетровской области сторож из ружья подстрелил школьника «в воспитательных целях».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!