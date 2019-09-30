Происшествия

В киевском метро обезвредили пьяного пассажира, бросавшегося на людей с ножом (фото)

В Киеве на станции метро пьяный пассажир бросался с ножом на людей. Сначала хулиган пытался донимать попутчиков в вагоне подземки, а затем мужчина вышел на станции «Лукьяновская» и стал приставать к стоящим на перроне гражданам.

Обезвредить злоумышленника помог неравнодушный мужчина на станции. «Он не растерялся, выбил из рук хулигана холодное оружие и вместе с полицейским задержал правонарушителя», — рассказал начальник следственного отдела управления полиции в метрополитене Алексей Журавель.

Задержанный оказался 35-летним киевлянином, ранее не судимым. За злостное хулиганство (ч.4. ст. 296 Уголовного кодекса) мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове в метро хулиган с ножом тяжело ранил полицейского. А в столице спор между двумя пьяными компаниями в вагоне перерос в поножовщину.

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