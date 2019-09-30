- 19:25 США ввели новые санкции против "повара Путина" Пригожина
- 19:20 Звезда группы «Мираж» написала завещание
- 19:18 От НКРЭКУ добивались снижения price caps, чтобы электроэнергия стала дешевле для Коломойского, — Трохимец
- 19:05 Странная смерть 14-летней девочки в Мариуполе: близкие не верят в версию о самоубийстве
- 19:00 Бермуды: с чем носить самые модные шорты осеннего сезона
- 18:52 В киевском метро обезвредили пьяного пассажира, бросавшегося на людей с ножом
- 18:47 Тюрьма и наркотики: Сергей Лазарев рассказал о трагической смерти брата
- 18:42 Убийство подростка под Одессой: в деле появился еще один подозреваемый
- 18:27 В очереди за паспортом вместо вас теперь будет стоять бот: в Украине запустили интересный эксперимент
- 18:03 Рики Мартин ждет пополнения в семье
- 17:59 В России неадекват с ножовкой проник в школу и пытался покончить с собой на глазах детей
- 17:37 Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
В киевском метро обезвредили пьяного пассажира, бросавшегося на людей с ножом (фото)
В Киеве на станции метро пьяный пассажир бросался с ножом на людей. Сначала хулиган пытался донимать попутчиков в вагоне подземки, а затем мужчина вышел на станции «Лукьяновская» и стал приставать к стоящим на перроне гражданам.
Обезвредить злоумышленника помог неравнодушный мужчина на станции. «Он не растерялся, выбил из рук хулигана холодное оружие и вместе с полицейским задержал правонарушителя», — рассказал начальник следственного отдела управления полиции в метрополитене Алексей Журавель.
Задержанный оказался 35-летним киевлянином, ранее не судимым. За злостное хулиганство (ч.4. ст. 296 Уголовного кодекса) мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Харькове в метро хулиган с ножом тяжело ранил полицейского. А в столице спор между двумя пьяными компаниями в вагоне перерос в поножовщину.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!