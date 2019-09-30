США ввели новые санкции против "повара Путина" Пригожина

Мир

Приближенный к российскому президенту Евгений Пригожин попал под новые санкции США. Санкции связаны с попытками вмешательства в американские выборы со стороны российской «фабрики троллей», официально именуемой «Агентством интернет-исследований».

Пригожина в США считают основным финанстом «троллефермы». Кроме Пригожина, под санкции попали и другие шесть лиц, также причастных к скандально прославившемуся «агентству».

Санкции затронули не только самого Пригожина, но и его активы — яхту и три частных самолета, которые семейство использовало в зарубежных вояжах. Также санкции наложены на компании, которые считаются связанными с Пригожиным: Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries.

Новые санкции против Пригожина и приближенных к нему лиц вводятся впервые с момента издания президентом Трампом указа о жестких мерах против стран, пытающихся вмешиваться в американские выборы.

Напомним, генеральный прокурор США подтвердил, что в 2016 году Россия дважды пыталась вмешаться в ход президентских выборов в США. Вскрывшееся российское влияние вынудило соцсети принять защитные меры, после чего российские интернет-тролли сменили стратегию.

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