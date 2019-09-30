Происшествия

Водитель николаевской маршрутки не заметил, что несколько метров волочил по асфальту зажатую дверями пассажирку (видео)

Для жительницы Николаева рутинная поездка в маршрутке закончилась в травматологии городской больницы. Водитель 91-го автобуса тронулся раньше, чем пассажирка успела покинуть салон. Куртку женщины зажало дверями, автобус тронулся и несколько десятков метров тащил за собой пассажирку. К тому моменту, когда водитель догадался остановиться, женщина уже получила сильные ушибы головы. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.

Инцидент случился 26 сентября на остановке «улица Артема». На записях с видеокамеры внутри автобуса видно, что водитель нарушил важное правило: перед тем как закрывать двери, он не убедился, что все пассажиры вышли. Остановиться шофера заставили крики пассажиров внутри салона, сигналы проезжавшего мимо транспорта и отчаянно махавшие руками люди на остановке.

Предприятие «Николаевкоммунтранс», в ведении которого находится автобусный маршрут, признало вину водителя и обещало оплатить женщине лечение. Пострадавшей оказали первую помощь и отправили лечиться амбулаторно. Водитель временно отстранен от работы на период следствия.

Напомним, ранее под Киевом водитель маршрутки зажал женщине руку дверями и протащил несколько метров по дороге. А в Киеве дверями маршрутки зажало ребенка, водитель своей вины не признал и лишь требовал покидать автобус быстрее.

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