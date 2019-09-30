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В России покупатели устроили дикую давку из-за дешевых китайских блендеров (видео)

21:33 30 сентября 2019 65
россия магазин
Инф. «ФАКТОВ»

В России в городе Нижнекамск магазин бытовой техники решил объявить акцию на блендеры, но переоценил цивилизованность свох покупателей. Собравшаяся очередь грозилась снести и стены магазина, и все, что окажется на пути. Чтобы не рисковать, работники магазина, укрывшись в подсобке, швыряли блендеры в толпу.

На записи видно, как за блендерами по 199 рублей (около 75 грн) собралась толпа. Покупатели кричат, возмущаются, пытаются оттеснить конкурентов. А те, кому все-таки удалось получить в руки акционный товар, вынуждены с боем прорываться к выходу.

Местные СМИ уточнили, что акция в магазине длилась всего часа, и именно этим объясняется ажиотаж.

Напомним, ранее в Москве клиенты ресторана подрались в очереди за бесплатными бургерами. А в Нижнем Новгороде на народных гуляниях бесплатные блины швырялись в толпу.

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