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Происшествия

Раскрыто зверское убийство 13-летней девочки в оккупированном Харцызске

21:59 30 сентября 2019 550
девушка
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

Убийство 13-летней девочки в оккупированном Харцызске раскрыто, подозреваемые задержаны. Первым вычислили 18-летнего подозреваемого и задержали его в оккупированном городе в конце минувшей недели. 16-летнего сообщника взяли сутки спустя под Донецком — юноша ударился в бега.

Фото подозреваемых были опубликованы в пабликах Харцызска.

подозреваемые из харцизска

Оба подозреваемых, как выяснилось, лично знали свою жертву. То есть версия о том, что девочка ранее не была знакома со своими палачами, не подтвердилась.

Напомним, убийство в Харцызске случилось в понедельник, 23 сентября. Обгоревший труп девушки нашли пожарные — совершив преступление, убийцы подожгли тело. Экспертиза установила, что жертве нанесли более 30 колото-резанных ран. Мотивы преступников пока неизвестны, однако не исключено, что сначала юношей интересовало лишь имущество в доме. Обоим задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Черкассами была изнасилована 11-летняя девочка. А в Мариуполе 28 сентября у недостроенной высотки был обнаружен труп 14-летней школьницы.

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