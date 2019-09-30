- 22:40 В Петербурге публично унизили Путина: на ограде Русского музея появилась оскорбительная надпись
- 22:37 18-летняя украинка Магучих сотворила сенсацию на ЧМ по легкой атлетике
- 21:59 Раскрыто зверское убийство 13-летней девочки в оккупированном Харцызске
- 21:33 В России покупатели устроили дикую давку из-за дешевых китайских блендеров
- 21:23 День ангела Ирины: красивые поздравления и яркие открытки
- 21:05 Водитель николаевской маршрутки не заметил, что несколько метров волочил по асфальту зажатую дверями пассажирку
- 20:56 Меган Маркл купила африканские джинсы, а принц Гарри полежал под баобабом
- 20:47 Гибель Эмилиано Салы: ФИФА положила конец денежной войне «Нанта» и «Кардиффа»
- 20:41 «Аталанта» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:24 Журналисты потребовали от Зеленского уволить Мендель за "непрофессионализм и неэтичное поведение"
- 20:08 Порошенко назначил награду в 3 миллиона гривен за информацию об обидчиках Гонтаревой
- 20:02 Я разбита и подавлена: откровенное признание участницы кастинга «Х-фактора»
Раскрыто зверское убийство 13-летней девочки в оккупированном Харцызске
Убийство 13-летней девочки в оккупированном Харцызске раскрыто, подозреваемые задержаны. Первым вычислили 18-летнего подозреваемого и задержали его в оккупированном городе в конце минувшей недели. 16-летнего сообщника взяли сутки спустя под Донецком — юноша ударился в бега.
Фото подозреваемых были опубликованы в пабликах Харцызска.
Оба подозреваемых, как выяснилось, лично знали свою жертву. То есть версия о том, что девочка ранее не была знакома со своими палачами, не подтвердилась.
Напомним, убийство в Харцызске случилось в понедельник, 23 сентября. Обгоревший труп девушки нашли пожарные — совершив преступление, убийцы подожгли тело. Экспертиза установила, что жертве нанесли более 30 колото-резанных ран. Мотивы преступников пока неизвестны, однако не исключено, что сначала юношей интересовало лишь имущество в доме. Обоим задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Черкассами была изнасилована 11-летняя девочка. А в Мариуполе 28 сентября у недостроенной высотки был обнаружен труп 14-летней школьницы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!