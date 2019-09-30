«Барселона» – «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 2 октября, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», способном вместить 99 354 зрителя, пройдет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между местной «Барселоной» и итальянским «Интером». Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

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Призовые Лиги чемпионов

Напомним, что каждый из 32 клубов группового этапа Лиги чемпионов получит по 15,25 млн евро (14,5 млн в качестве начальной выплаты и 750 тысяч в виде дополнительной). Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн евро, за ничью — 900 тысяч. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Участникам плей-офф за выход в 1/8 финала выплатят по 9,5 млн евро, за ¼ финала — по 10,5 млн, за ½ финала — по 12 млн, за выход в финал — по 15 млн. Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн евро.

Также участникам ЛЧ будут произведены выплаты на основе рейтинга клубов. Сумма в 585 млн евро разбита на «доли коэффициентов» (каждая доля — 1,108 млн евро). Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн), клуб с наивысшим рейтингом — 32 доли (35,46 млн).

Арбитр-журналист из Словении

Арбитром встречи между «Барселоной» и «Интером» назначен 43-летний рефери из Словении Дамир Скомина, который носит статус арбитра ФИФА с 2002 года. Кроме родного словенского, соотечественник президента УЕФА Александера Чеферина владеет также итальянским и английским языками.

За свою международную карьеру Скомина неоднократно пересекался с обеими командами, причем это происходило исключительно в Лиге чемпионов: с «Барселоной» — четыре раза (против «Баварии» в 2013-м — 0:3, «Боруссии» из Менхенгладбаха в 2016-м — 2:1, «Ювентуса» в 2017-м — 3:0 и «Челси» в 2018-м — 3:0), с «Интером» — дважды (против «Тоттенхэма» в 2010-м — 4:3 и «Шальке-04» в 2011-м — 1:2).

43-летний Дамир Скомина

Помогать журналисту по основной профессии будут его соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. К слову, именно в таком составе судейская бригада работала на финале Лиги чемпионов прошлого сезона между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

«Барселона» без Месси, а «Интер» — без поражений

В субботу, 28 сентября, соперники провели очередные матчи в чемпионатах своих стран. «Барселона» на выезде без травмированного Месси («блау-гранас» не смогут рассчитывать на своего лидера и в поединке с «Интером») обыграла «Хетафе» — 2:0 (Суарес, 41, Жуниор, 49). Подопечные Эрнесто Вальверде с 13 очками (четыре победы, одна ничья и два поражения) занимают в турнирной таблице четвертое место, на два пункта отставая от заклятых врагов из «Реала».

А вот «Интер» в нынешнем сезоне пока не проигрывает, причем в итальянской серии А идет и вовсе без потерь. На этот раз команда Антонио Конте разобралась в гостях с «Сампдорией» — 3:1 (Сенси, 20, Санчес, 22, Гальярдини, 61 — Янкто, 55). Впрочем, легким поединок для «нери-адзурри» не получился — весь второй тайм команда отыграла в меньшинстве после удаления Алексиса Санчеса.

История противостояния

В рамках еврокубков команды встречались между собой только в Лиге чемпионов. Всего было сыграно восемь матчей, и лишь в одном из них «Интеру» удалось победить. В четырех матчах успех праздновали каталонцы, еще в трех случаях фиксировался ничейный результат (общая разница мячей — 10:4 в пользу «блау-гранас»).

К слову, последний раз жребий сводил команды… в прошлом сезоне на групповой стадии турнира. Дома «Барселона» одержала победу — 2:0 (Рафинья, 32, Альба, 83), а в Милане на «Джузеппе Меацца» была зафиксирована ничья — 1:1 (Икарди, 87 — Малком, 83). По итогам групповой стадии «Барселона» вышла в плей-офф с первого места (вторым стал будущий финалист английский «Тоттенхэм»), а «Интер» с третьей строчки отправился в Лигу Европы.

Состав «Барсы» дороже более чем в два раза

По информации авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Барселоны» дороже стоимости футболистов «Интера» более чем в два раза (1 миллиард 180 млн против 535,90 млн).

Понятное дело, что список самых дорогостоящих игроков каталонского гранда возглавляет аргентинец Лионель Месси (150 млн евро), за которым расположились французский новичок Антуан Гризманн (130 млн), его травмированный соотечественник Осман Дембеле (100 млн), немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген (90 млн) и голландский новобранец Френки де Йонг (85 млн).

У итальянцев пятерка самых дорогих футболистов выглядит так: перебравшийся этим летом из английского «Манчестер Юнайтед» нападающий Ромелу Лукаку (75 млн), защитник Милан Шкриньяр (60 млн), защитник Стефан Де Врей и опорный полузащитник Марцело Брозович (по 50 млн), а также арендованный у «Кальяри» центральный полузащитник Николо Барелья (36 млн).

Стадион «Камп Ноу»

«Камп Ноу» — один из самых знаменитых стадионов мира. Его вместимость — 99 354 зрителя, что делает его не только самой крупной ареной в Испании, но и во всей Европе. Стадион является 12-м по вместимости зрителей стадионом мира.

Арена принимала матчи ЧЕ-1964 и ЧМ-1982, а также матчи олимпийского футбольного турнира 1992 года, включая финал. Неоднократно на поле проводились и финалы крупнейших еврокубковых турниров: Лиги чемпионов (в 1989-м и 1999-м) и Кубка Кубков (в 1972-м и 1982-м).

"Камп Ноу" принимал в своей истории четыре еврокубковых финала

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч «Барселона» — «Интер».

Фото Getty Images, ФК «Барселона», ФК «Интер»

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