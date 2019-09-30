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В Петербурге публично унизили Путина: на ограде Русского музея появилась оскорбительная надпись (фото)
В России в Санкт-Петербурге на заборе Русского музея появилась надпись, оскорбляющая Путина. Полицию подняли по тревоге, предположительного автора надписи уже задержали.
Надпись появилась во второй половине дня 29 сентября. Белой краской из баллончика на черном фоне были выведены слоганы: «Путин тупое писклявое чмо. ФСБ тупые шавки».
К вечеру 29 сентября полиция отчиталась, что задержала 42-летнего местного жителя Игоря Соколова. Он не объяснил, с какой целью оставил надпись. Против петербуржца возбудили дело о вандализме.
По информации местных СМИ, Соколов ранее не был замечен на акциях протеста. Проблемы с законом у мужчины были, но они касались неуплаты алиментов.
Площадь искусств в Санкт-Петербурге была не единственным городом, где появились надписи против Путина и нынешней политики Кремля. На жилом доме в 1-м Рабфаковском переулке появился призыв «Хватит умирать за Донбасс».
В Тосно Ленинградской области неизвестные оставили призыв «Вернем Крым Украине», а в Пскове была замечена настенная надпись «Крым не наш».
Напомним, ранее в России на здании областного МВД появилась надпись «Путин пи. р». А в аннексированном Севастополе было замечено граффити «Россия — оккупант».
Фото radiosvoboda.org, tyndagood/Twitter
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