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Правозащитники подсчитали число детей, убитых российскими военными в Сирии
За четыре года российских авиаударов по Сирии погибли 19 018 человек. Из этого числа почти половина — 8289 — приходится на погибших гражданских лиц. Погибли 1997 детей, 1255 женщин, 5037 мужчин. Такие данные приводит правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights к четвертой годовщине российской военной операции в Сирии.
Только за последний месяц организация задокументировала гибель в Сирии четырех гражданских лиц вследствие налета российской военной авиации. Отмечается, что в последнее время для бомбардировок российские самолеты используют кассетные зажигательные бомбы. Широко применяются бомбы, наполненные специальным веществом «Термит» — быстро воспаменяющейся смесью алюминия и оксида железа, вызывающей ожоги у людей и легко уничтожающей транспортные средства.
Напомним, в 2017 году целью российской авиации в Сирии стали паромы на реке Евфрат, перевозившие людей. Вследствие авиаудара погибли 34 мирных жителя.
Летом 2019 года Россия открыто признала, что применяет в военном конфликте в Сирии кассетные бомбы РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5.
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