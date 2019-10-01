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Заменит Зеленского в “Слуге народа”? Том Круз приехал в Киев и спустился в метро (видео)
Известный голливудский актер Том Круз был замечен в метрополитене Киева 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Киевской подземки на странице в Facebook.
«Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер», — отметили в Киевском метрополитене.
Сообщается, что актер посетил станцию «Золотые ворота», где его заметили и сфотографировали жители столицы. 57-летний актер был в сопровождении делегации и охраны.
Фото с ним делать не разрешали. Но нескольким пассажирам все же удалось запечатлеть актера. Также сообщается, что актера сопровождал советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, при этом было слышно, что актер и его окружение обсуждают локации для съемок.
Это дало некоторым пользователям повод для шуток о том, что, дескать, легенда Голливуда прибыла к нам для того, чтобы заменить ушедшего в политику Владимира Зеленского в продолжении сериала «Слуга народа».
Напомним, Том Круз — один из самых успешных актеров Голливуда, трижды номинировался на «Оскар», обладатель трех премий «Золотой глобус».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Том Круз запретил своей бывшей жене Николь Кидман присутствовать на свадьбе их сына.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..