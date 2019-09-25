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«Фарфоровые» истории
1 октября 2019
фигурка
ВАЗЫ

Страна: Япония
Мануфактура: Сацума
Время создания: конец XVIII века
Высота: 45 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Сегодня, 1 октября, в мире отмечается Международный день пожилых людей. Важный день. Особенный. Так и провоцирующий на то, чтобы в который раз задуматься над смыслом бытия. Чтобы снова вспомнить о том, что юность даётся всем, а старость — только избранным. Чтобы ещё раз повторить уже давно известное о том, что возраст — это не запись в метрической книге, а состояние души. Но я, пожалуй, не стану сегодня обременять вас, друзья мои, всеми этими правильными, но достаточно всё-таки занудными размышлениями. Расскажу-ка лучше одну старинную еврейскую притчу.

Однажды мудрого ребе спросили о том, что больше всего удивляет его в человеке. И он ответил, почти не задумываясь: «'Да сам человек больше всего и удивляет! Посудите сами. Сначала он жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он начинает тратить заработанные деньги на восстановление своего здоровья. При этом, прошу заметить, он настолько беспокоится о будущем, что практически не наслаждается настоящим. В результате он и в настоящем по-человечески не живёт, и в будущем как-то не очень получается… Он живёт так, как будто собирается никогда не умирать, а, умирая, жалуется на то, что, по сути, и не жил-то нормально.

Поэтому вывод тут выглядит весьма простым. Нужно жить сегодня, ибо вчера уже прошло, его нет, а завтра может и вовсе не быть. Нужно жить, помня о том, что сегодняшний день (и вообще каждый Божий день) — это самый лучший день в вашей жизни. Вот, собственно говоря, и всё.  Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…

Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
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