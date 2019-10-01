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Гроза и ветер в Украине оставили без света более сотни населенных пунктов (фото)
Вечером 30 сентября и в ночь на 1 октября в западных и северных регионах Украины бушевала стихия. Сильный ветер валил деревья, обрывал линии электропередач, оставил без света населенные пункты.
В целом были обесточены 102 населенных пункта в пяти областях. Больше всего пострадал Львовский регион (аварии в 55 городах, селах и поселках). Также стихией были задеты Тернопольская (18), Волынская (12), Киевская (9) и Житомирская (8) области.
Во Львове под сильным ветром падали деревья и рекламные щиты, обрывались линии электропередач. Были повреждены автомобили, неосторожно оставленные возле хрупких металлоконструкций. Шквальным ветром снесло часть покрытия с ТЦ «Metro», пострадали три машины на парковке возле гипермаркета.
Ветер повредил часть уличных конструкций, тумб-афиш и указателей в городе.
Напомним, на 1 октября синоптики прогнозируют теплую погоду, но с сильным ветром. Особенно мощные порывы ожидаются в Закарпатье. На высокогорье возможны шквалы до 34 м/с, объявлено штормовое предупреждение.
По прогнозам, теплая погода задержится в Украине до конца второй декады октября, а затем вернутся ночные заморозки на грунте и в воздухе.
Фото varta1.com.ua
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