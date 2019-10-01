Шоу-бизнес

Шестой эфир популярного шоу «Танці з зірками» («1+1») покинули Дзидзьо и Яна Цибульская. Пара три эфира подряд попадала в зону риска. А в минувшем эфире Дзидзьо предлагал уйти с проекта вместо MARUV. — Танцы и моя партнерша Яна изменили меня, — признался Дзидзьо в финале. - Идите, танцуйте! Уже на следующий день после вылета из проекта партнерша Дзидзьо Яна Цибульская вновь отправилась на репетицию. На этот раз — своего супруга Дмитрия Жука, который продолжает участвовать в проекте в паре с Людмилой Барбир. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Яна рассказала, что Дзидзьо давалось сложнее всего на паркете и почему артист хотел покинуть шоу.

— Яна, в своем Instagram вы написали, что в финале шестого эфира не пролили ни слезинки.

— Это правда. Я держалась молодцом до самого конца. Просто для меня участие в этом проекте все равно радостное событие. Мне хотелось уйти достойно, с улыбкой. Но на следующий день после того, как наша пара покинула шоу, я ехала в такси на репетицию, начала вспоминать, как это было у нас с Дзидзьо, и, признаюсь, прослезилась. Впрочем, слезы — это тоже полезно, я своих эмоций не стесняюсь.

— Наверное, было уже предчувствие, когда вы третий раз попали в зону риска?

— На самом деле для меня номинация ничего не означает. Я в этом плане очень закаленная девушка. Для меня это всего лишь стимул идти вперед, делать лучше и качественнее. Предчувствия, что наша пара покинет проект в этом эфире, у меня не было. Я была даже слишком спокойна и готова к любому раскладу. В том числе к тому, что придется уйти. Понимала, что у нашей пары меньше способностей, чем у других. В этом сезоне проекта очень сильные участники.

— Правда, что в предыдущем эфире Дзидзьо предложил уйти из проекта вместо MARUV?

— Это произошло, когда наши пары вместе оказались в номинации. Дзидзьо сказал MARUV: «Готов уступить тебе место». На что та ответила: «Я тоже, если честно, устала и готова уйти». В конце концов, они пришли к мнению, что пусть это решает зритель.

— Накануне своего последнего выступления на паркете Дзидзьо признавался, что устал.

— Правда, все уже устали. Шестой эфир — это такой экватор для нас. Ведь мы начали готовиться с августа. Считайте, прошло два месяца. До этого Дзидзьо вообще никогда не танцевал и не был физически подготовлен к нагрузкам. Ему приходилось тратить много времени на репетиции, ездить на концерты, работать в студии, участвовать в съемках. Конечно, усталость накопилась.

— Значит, в начале шоу вы получили Дзидзьо совсем «сырым»?

— Совсем-совсем. Он рассказывал, что, когда в школьные годы все дети ходили на танцы, он постоянно отговаривался, что забыл чешки. Нам пришлось начинать с нуля, но мы с Дзидзьо очень старались.

— Что оказалось для него самым сложным в искусстве танца?

— Честно, было сложно все. Начиная с того, что надо было запоминать шаги, а ведь они в каждом танце разные! Дзидзьо учился держать спину и расслаблять ее, правильно ставить стопу, руки. Запоминать это было катастрофически трудно. Но еще сложнее оказалось делать это все под музыку. Хотя Дзидзьо — человек музыкальный, он все время говорил, что мы не так считаем музыку. Он — до четырех, а танцоры — до восьми. Дзидзьо постоянно не знал, когда ему вступать в танец.

— Судьи отмечали артистизм Дзидзьо и говорили, что с танцами у него ничего не сложится.

— На самом деле, если бы у нас было немного больше времени на тренировки, мы показали бы себя лучше. Понятно ведь, что уровень других участников был гораздо выше. Но для человека, который первый раз вышел на паркет, у него все получилось неплохо, и мы продержались достаточно долго.

— В минувшем сезоне «Танців» вам тоже достался нетанцующий партнер — Руслан Сеничкин.

— У Руслана все же был какой-то танцевальный опыт. Его обучение шло немного легче, чем Дзидзьо. Но у Руслана была проблема с лишним весом, который ему очень мешал. Он был не очень поворотливый, однако танцевал, пожалуй, лучше Дзидзьо.

— Было обидно, когда Дзидзьо вручили кубок имени Димы Комарова?

— Дзидзьо умеет правильно воспринимать шутки. Более того, кубок Комарова — это честь. Дима невероятный человек, который открывает для людей мир. А то, что мы немного плохо двигаемся… Ну и что? В нашей танцевальной семье в нынешнем сезоне мы были отстающим звеном. Но нас это особо не расстраивало. Зато мы никогда не боялись показывать себя на паркете и демонстрировали самые настоящие эмоции. А ведь это круто!

— Какой танец был вашим любимым?

— У меня два таких выступления. Танец в нашем последнем эфире — из кинофильма «Мулен Руж» — и джайв. Мы танцевали его в третьем эфире. Вместе с Дзидзьо опаздывали и буквально залетели в павильон в десять часов вечера, а через сорок минут уже танцевали в образе под хит Верки Сердючки. Дзидзьо тогда прекрасно справился с движениями. В этот день у Дзидзьо был концерт в Ровно. Он вышел на сцену в шесть вечера, а в семь часов мы уже сели в машину и помчались в Киев.

— Номер «Я и Сара» вы танцевали в потрясающем розовом наряде! Вы забрали его себе?

— Я назвала это платье — «зефирка». И, кстати, подумываю над тем, чтобы его забрать. Честно, этот образ привлек максимальное внимание. Особенно со стороны мужчин.

— Получается, что вы соперничали со своим супругом — Димой Жуком.

— Наоборот, мы помогаем, поддерживаем друг друга, мы ведь самые родные люди. Когда у Димы не хватало времени, я занималась с Людой Барбир. А теперь буду поддерживать его максимально, чтобы он с Людой таки дошел до финала.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Дзидзьо рассказал, зачем пошел на проект «Танці з зірками».

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