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- 11:44 Осенний призыв 2019: кто получит повестки и что ждет уклонистов
Осенний призыв 2019: кто получит повестки и что ждет уклонистов
1 октября началась осенняя призывная кампания. До 31 декабря 9 000 парней в возрасте 20−27 лет пополнят подразделения ВСУ, 4 400 отправятся в Нацгвардию, 1 000 — в Госпогранслужбу и 800 — в Госспецслужбу транспорта. Всего — 15 200 человек. Об этом сообщает министерство обороны Украины.
Срок службы — полтора года, а для призывников с высшим образованием — год. Уклонение от призыва предусматривает административную (штрафы в 85−255 гривен) и уголовную (ограничение свободы до 3 лет) ответственность.
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К законным отсрочкам относятся: учеба, наличие детей возрастом до 3 лет или нетрудоспособных родственников
Напомним, министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал переход на контрактную армию. Ранее сообщалось, что повестки на медкомиссию уже получили 37 629 киевлян из 53 133 подлежащих призыву.
Фото — Украинские новости
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!