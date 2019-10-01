Украина

Осенний призыв 2019: кто получит повестки и что ждет уклонистов

1 октября началась осенняя призывная кампания. До 31 декабря 9 000 парней в возрасте 20−27 лет пополнят подразделения ВСУ, 4 400 отправятся в Нацгвардию, 1 000 — в Госпогранслужбу и 800 — в Госспецслужбу транспорта. Всего — 15 200 человек. Об этом сообщает министерство обороны Украины.

Срок службы — полтора года, а для призывников с высшим образованием — год. Уклонение от призыва предусматривает административную (штрафы в 85−255 гривен) и уголовную (ограничение свободы до 3 лет) ответственность.

К законным отсрочкам относятся: учеба, наличие детей возрастом до 3 лет или нетрудоспособных родственников и т. д.

Напомним, министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал переход на контрактную армию. Ранее сообщалось, что повестки на медкомиссию уже получили 37 629 киевлян из 53 133 подлежащих призыву.

Фото — Украинские новости

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