Отмена субсидий, осенний призыв и отказ от мелких монет: что изменилось в Украине с 1 октября

Украина

С 1 октября жизнь украинцев изменилась сразу в нескольких сферах. «ФАКТЫ» собрали главные моменты, на которые стоит обращать внимание всем жителям нашей страны. Давайте пройдемся по пунктам.

Отныне без пятачков

Украинцы попрощались со звонкой монетой. Впрочем, не со всей, а только с 1-, 2- и 5-копеечными монетками, которые с 1 октября перестали быть платёжным средством. Взамен с 25 октября мы получим пять миллионов экземпляров самой большой, как по номиналу, так и по размерам, купюры в Украине — 1000-гривневой. Кроме того, к находящимся в обороте монетам осенью планируют добавить пятигривневую, а в следующем году — десятигривневую.

Осенний призыв

Несмотря на заявленную министром обороны возможность отказа от призыва на срочную службу, в Украине пока продолжают выполнять некоторые распоряжения предыдущей власти. Так, согласно Указу Петра Порошенко, в октябре-декабре на дембель уйдут солдаты-срочники, отслужившие положенное, а их места займут новобранцы.

1 октября стартует осенняя призывная кампания. До 31 декабря «под ружьё» встанут 15 200 парней 20−27 лет: 9000 пополнят подразделения ВСУ, 4400 — Нацгвардии, 1000 — Госпогранслужбы, 800 — Госспецслужбы транспорта. Им надо будет отслужить полтора года (для призывников с высшим образованием — год).

Служить хотят далеко не все. За неявки в военкоматы и уклонение от призыва на службу предусмотрены административная (штрафы в 85−255 гривен) и уголовная (ограничение свободы до 3 лет) ответственность. Но призывники могут получить и законные отсрочки — в связи с учёбой, наличием детей до 3 лет, нетрудоспособных родственников, по состоянию здоровья и проч. Так, в Винницкой области 22-летний парень женился на своей 79-летней двоюродной бабушке и уже два года предоставляет в военкомат справку о том, что ухаживает за женой-инвалидом первой группы, сообщает ТСН.

В Киеве, например, по разнарядке должны призвать 634 человека: 407 в ВСУ, 160 в Нацгвардию, 39 в Госпогранслужбу и 28 в Госспецслужбу. По словам военкома столицы Сергея Клявлина, на учёте в военкоматах города — около 94 тысяч молодых людей призывного возраста, из которых у 28 тысяч есть законные отсрочки. Повестки на медкомиссию получили 37 629 киевлян из 53 133 подлежащих призыву. Однако вряд ли этот план получится выполнить легко — в Нацполицию уже направлены материалы на 34 930 киевлян, уклоняющихся от призыва (впрочем, по ним пока открыто только 4 уголовных производства). И такая ситуация — по всей Украине. Поэтому не исключено, что, как и раньше, военкоматы будут формировать «банды», похищающие людей на улицах для отправки в армию, — даже тех, кто от военной службы освобождён бессрочно. Иногда они действуют сообща с неофициально участвующими в облавах полицейскими, а иногда полиции даже приходится вызволять похищенных.

Переход на зимнее время

В последнее воскресенье месяца Украине вернут её естественное «поясное» время, и мы, наконец, сможем поспать на час дольше. В 04:00 27 октября Украина вернет стрелки часов на один час назад.

Отопительный сезон

Надеемся, к этому времени уже начнется отопительный сезон. Обычно это происходит в середине октября. Но начало сезона может варьироваться: по нормативам, для включения отопления нужно, чтобы среднесуточная температура удерживалась на уровне до 8 градусов тепла. В Киеве, в частности, сезон уже стартовал. С 30 сентября начали подключать к теплу детсады, больницы, школы, возможны подключения жилых домов по заявкам ОСМД. Но в большинстве квартир батареи потеплеют позже.

Налоги и загранпаспорта

С 1 октября изменились реквизиты счетов по оплате оформления загранпаспортов и внутренних биометрических паспортов гражданина Украины. Сформировать квитанцию с новыми реквизитами можно здесь. Тем, кто воспользуется помощью сервиса «Электронная очередь» и захочет оплатить услуги онлайн, беспокоиться не стоит: оплата автоматически пройдет по новым реквизитам.

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В этот же день Госказначейство изменяет реквизиты для перечисления налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты — в связи с переходом на стандарт международного номера банковского счета с неблагозвучным названием IBAN. Нужные реквизиты можно получить в налоговых органах, на интернет-страницах областных главков Госказначейства или скачать их полный список здесь.

С 10 октября также будут изменены реквизиты счетов в системах электронного администрирования НДС, акциза на топливо и этиловый спирт, а также депозитного счета Госфискальной службы для предоплаты предприятиями — участниками ВЭД при таможенном оформлении. Узнавать реквизиты надо будет в ГФСУ. По нынешним реквизитам можно проводить операции до 31 октября, с 1 ноября они будут недействительны.

С 1 октября изменились и реквизиты для оплаты судебного сбора, штрафов и прочих платежей. Переходный период, когда можно платить как по старым, так и по новым счетам, продлится до 1 ноября.

Вниманию водителей

С 1 октября автомобилистам за пределами населенных пунктов опять придется включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. В противном случае им грозит штраф в 425 гривен. 1 мая фары можно будет выключить.

Кому не дадут субсидии

Также с 1 октября начинается процесс монетизации льгот на оплату жилкомуслуг. Деньги будут поступать в Ощадбанк, откуда их автоматически, без участия льготников, будут переводить на счета управляющих, ОСМД и исполнителей коммунальных услуг. Тем, кто хочет получить деньги на руки, надо будет подать в органы соцзащиты заявление об этом, после чего им опять-таки откроют счета в Ощадбанке, с которых владельцы смогут снять наличные.

И в этот же день вступили в силу изменения в порядок выплаты в денежной форме жилищных субсидий. В частности, в субсидии откажут жильцам квартир и домов с отапливаемой площадью более 120 и 200 кв. м соответственно (кроме нескольких исключений, касающихся проживания там трех и больше детей); если у кого-то из жильцов есть новый («моложе» пяти лет) автомобиль, катер, самолет, мотоцикл; если кто-то из взрослых жильцов не имеет официального дохода (или такой доход слишком мал); если проживающий в квартире в течение года приобрел землю, недвижимость и т. п. или единовременно оплатил услуги (кроме коммунальных, медицинских, образовательных) на сумму более 50 тысяч гривен. Также это касается должников, не оплачивающим жилкомуслуги, и неплательщиков алиментов.

Конец эпохи бумаги

Запретить бумажный документооборот во всех государственных органах уже в октябре намеревался премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Удастся ли сберечь гектары «зеленого друга» — посмотрим.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», скоро можно будет ездить за рулем без прав.

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