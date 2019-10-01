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Скандал с назначением экс-главаря боевиков «ДНР» мэром города в России получил продолжение

12:38 1 октября 2019 183
мэр трапезников
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как один из главарей террористической «ДНР» Дмитрий Трапезников оказался в кресле мэра российского города Элиста, жители Калмыкии были крайне недовольны назначением. Представители калмыцкой общины написали письмо российскому генпрокурору и требуют проверить, как на посту мэра столицы Калмыкии оказался человек, абсолютно непригодный для этой должности.

Калмыки обращают внимание, что Трапезников ни дня не работал в России, не знает российских законов и, возможно, даже не сдал украинский паспорт. Кроме того, есть сомнения, что Трапезников не разыскивается «Интерполом» за свою деятельность в рядах «ДНР».

К другим качествам Трапезникова также есть вопросы: по бумагам он умудрился за два года закончить три вуза в оккупированном Донецке и в РФ. Обстоятельства получения российского гражданства также весьма туманны и особо не освещались.

Текст обращения приводит журналист Денис Казанский в Twitter.

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Напомним, на посту градоначальника Элисты жители Калмыкии хотели видеть человека из своего региона. Люди массово критикуют главу Калмыкии Бату Хасикова, который поддержал назначение Трапезникова. Хасиков оправдывается, что пригласить Трапезникова в Элисту было его личным решением.

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