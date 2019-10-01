Полицейский с битой устроил кровавую бойню в Полтаве: выяснились новые детали

Происшествия

Вечером в воскресенье, 29 сентября, боец батальона патрульной службы полиции особого назначения «Полтава» 45-летний Василий Т. так избил битой случайного 17-летнего прохожего, что врачи вынуждены были удалить парню селезенку.

Как уже установлено, правоохранитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, около 21:00 «прогуливался» вместе с родственником, который тоже находился в таком же состоянии, полтавским Подолом. В руках у него была бейсбольная бита, а что было в голове, сказать сложно. Их путь, увы, пересекся с парой молодых людей. Эта роковая встреча для 17-летнего Максима К., курсанта Украинской академии лидерства (УАЛ), закончилась реанимацией. Пьяные мужчины с битой ни с того ни сего начали цепляться к несовершеннолетним. Девушка, тоже слушательница УАЛ, успела убежать, а ее спутник попал под «раздачу». После нескольких сильных ударов у мальчика произошло внутренне кровотечение, но он смог вырваться от агрессивных мужчин и вызвать «скорую».

Максима доставили в ближайшую больницу, где хирурги удалили ему разорвавшуюся селезенку.

Но сержанта патрульной полиции и его спутника это не остановило — им хотелось новых «подвигов». Метров через 100—150 от того места, где они чуть ни за что ни про что не убили юношу, им на глаза попалась женщина, гулявшая во дворе многоэтажки. Они начали в грубой форме приставать к ней. Мимо проходил мужчина, который сделал замечание хулиганам. В ответ те набросились на него с еще большей яростью. Крики о помощи услышал находившийся в квартире супруг женщины, к которой цеплялись пьяные. Не долго думая, он схватил устройство для отстрела резиновыми пулями, выбежал во двор и сделал предупредительный выстрел вверх. Напомним, под Днепром пьяный полицейский не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем LADA Kalina.

— Уже через две минуты после этого наряд полиции городского отделения № 2 был на месте происшествия — люди, услышав выстрелы, моментально начали звонить на 102, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. — Злоумышленников задержали. Один из них, как оказалось, с 2014 года служил в батальоне патрульной службы особого назначения «Полтава», который входит в состав областного управления Нацполиции и выполняет задания по охране общественного порядка на линии разграничения. Приказом руководителя управления Нацполиции в Полтавской области Андрея Замахина с 1 октября участник АТО Василий Т. уволен из полиции. В отношении него назначено служебное расследование и возбуждено два уголовных производства: за умышленное нанесение тяжелых и легких телесных повреждений. Собранные материалы переданы в Территориальное управление Государственного бюро расследований. За более тяжкое преступление, инкриминируемое ему, предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. И никакие заслуги перед Родиной не могут служить смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Ранее пьяный полицейский, а большой скорости влетел на остановку, где просто снес трех человек. ДТП привело к гибели женщины и травмам остальных пострадавших.

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