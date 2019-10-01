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На трассе Киев — Одесса автобус c пассажирами столкнулся с зерновозом: есть жертва (фото)
ДТП произошло 1 октября, примерно в 6:45, на 290-м километре автодороги Киев — Одесса, возле села Мазурово Кривоозерского района.
Столкнулись шедшие в одном направлении выполнявший международный рейс Полоцк — Херсон автобус и КамАЗ с прицепом, груженый зерном (напомним, летом на трассе Киев — Одесса столкнулись два грузовика — зерновоз и контейнеровоз.)
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, в салоне автобуса находились пять человек: два водителя, стюардесса и два пассажира.
В результате столкновения 45-летний водитель автобуса получил тяжелые травмы. Его доставили в местную районную больницу. Однако спасти жизнь мужчине врачам не удалось. Остальные не пострадали. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
По предварительной информации авария произошла в момент обгона автобусом грузовика.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем ДТП на трассе Одесса — Киев, возле села Знаменка Великомихайловского района Одесской области. Там столкнулись два мощных грузовых автомобиля-зерновоза МАN, в результате чего погибли три человека.
«ФАКТЫ» также писали о масштабной автокатастрофе под Уманью 30 сентября: в сети появилось видео момента столкновения автобуса и фуры.
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