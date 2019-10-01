Мир

В Финляндии парень с мечом напал на студентов: есть погибшие и раненые

В финском городе Куопио на востоке страны вооруженный мечом парень устроил кровавую резню, напав на учеников колледжа, который находится на территории местного торгового центра Herman. Как сообщает издание The Sun, нападавший сам является учащимся этого заведения. Он пытался зарубить «как можно больше людей». В результате погиб по меньшей мере один человек. Еще десять ранены. Преступник арестован. При задержании полицейские применили огнестрельное оружие.

Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что во Франции неизвестный обстрелял верующих при выходе из мечети.

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