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Достало бездорожье: возмущенные люди перекрыли трассу под Одессой (фото)
Креативно организовали протестную акцию жители Раздельнянского района Одесской области. Они перекрыли туннельный путепровод на трассе Кучурган — Подольск -Балта при помощи… сцепленных кресел. Ранее в пгт Кринички Днепропетровской области местные жители перекрыли трассу «Днепр — Кривой Рог», которая соединяет областной центр со столицей Украины.
Заблокировано движение автотранспорта на участке между Кучурганами и Раздельной, рядом с поселками Павловка и Степановка. По словам участников акции, проживающих в окрестных селах, жизнь у вечно разбитой дороги, по которой ежедневно пытается ездить множество разнообразного транспорта, просто невыносима.
Они требуют «довести до ума» ремонт автотрассы, выполняемый «с грубыми нарушениями технологии», а заодно — уволить начальника Раздельнянского отдела полиции Александра Стеценко, «в связи с резким ухудшением криминальной ситуации в районе».
На оживленной автодороге образовался мощный затор.
Ранее в Харьковской области сотрудники двух школ перекрыли движение в знак протеста против закрытия учебных заведений.
А виноградари Болградского района, что на юге Одесской области, перекрыли автомобильную трассу Одесса — Рени, чтобы привлечь внимание руководства страны к катастрофической ситуации в виноградарстве и виноделии Украины.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..