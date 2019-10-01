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Происшествия

Достало бездорожье: возмущенные люди перекрыли трассу под Одессой (фото)

15:11 1 октября 2019 266
перекрыт туннель
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Креативно организовали протестную акцию жители Раздельнянского района Одесской области. Они перекрыли туннельный путепровод на трассе Кучурган — Подольск -Балта при помощи… сцепленных кресел. Ранее в пгт Кринички Днепропетровской области местные жители перекрыли трассу «Днепр — Кривой Рог», которая соединяет областной центр со столицей Украины.

Заблокировано движение автотранспорта на участке между Кучурганами и Раздельной, рядом с поселками Павловка и Степановка. По словам участников акции, проживающих в окрестных селах, жизнь у вечно разбитой дороги, по которой ежедневно пытается ездить множество разнообразного транспорта, просто невыносима.

Они требуют «довести до ума» ремонт автотрассы, выполняемый «с грубыми нарушениями технологии», а заодно — уволить начальника Раздельнянского отдела полиции Александра Стеценко, «в связи с резким ухудшением криминальной ситуации в районе».

На оживленной автодороге образовался мощный затор.

Ранее в Харьковской области сотрудники двух школ перекрыли движение в знак протеста против закрытия учебных заведений.

А виноградари Болградского района, что на юге Одесской области, перекрыли автомобильную трассу Одесса — Рени, чтобы привлечь внимание руководства страны к катастрофической ситуации в виноградарстве и виноделии Украины.

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