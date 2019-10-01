- 16:11 Мама Ярославы Магучих: «Был один момент, когда дочка думала оставить спорт»
- 16:11 Подковерные игры: Данилюк назвал причину своего ухода с поста секретаря СНБО
- 15:55 15-летняя одесситка пожертвовала свои волосы на парик для больной девочки
- 15:54 «Шахтер» в Юношеской лиге УЕФА забил гол после розыгрыша… пенальти
- 15:49 Гончарук пообещал, что жители украинского захолустья выйдут в интернет через пять лет
- 15:20 Сенцов встретился с Макроном в Страсбурге: опубликовано видео
- 15:20 Певица Адель встречается с темнокожим рэпером
- 15:16 В Киеве Праведникам Бабьего Яра выплатят адресную помощь
- 15:14 Арахамия "слил" Луценко ГБР: на экс-генпрокурора завели дело
- 15:11 Достало бездорожье: возмущенные люди перекрыли трассу под Одессой
- 14:59 Где смотреть онлайн «Аталанта» – «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 14:49 Ленком хотят назвать именем Марка Захарова
В Киеве Праведникам Бабьего Яра выплатят адресную помощь
В нынешнем году некоторым категориям киевлян выплачивают к Дню памяти жертв Бабьего Яра одноразовую материальную помощь, согласно распоряжению горгосадминистрации.
Праведникам Украины и Праведникам Бабьего Яра из городского бюджета выплатят адресную помощь. И на счет каждого из 73-х киевлян льготных категорий перечислят средства — материальную поддержку в размере 7 500 гривен. Эти деньги выделены в рамках городской целевой программы «Турбота. Назустріч киянам».
Одноразовые выплаты осуществляются способом, предусмотренным для получателей пенсий, а также через банковский счет — для владельцев многофункциональной электронной муниципальной карты «Карточка киевлянина».
Адресную социальную помощь, которую своевременно не получил адресат по не зависящим от него причинам, в случае смерти гражданина выплатят членам семьи умершего в порядке, предусмотренном в случае смерти пенсионера.
Напомним, что 78 лет назад нацисты провели массовые расстрелы мирных граждан в киевском урочище. В истории Второй мировой войны события Бабьего Яра — одна из самых трагических страниц. Человечество должно помнить и не допустить повторения трагедии в будущем. Как отметила заместитель главы горгосадминистрации Марина Хонда, денежные выплаты — лишь самая малая доля того, что город может сделать для людей, спасших других от расстрелов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 29 сентября президент Украины Владимир Зеленский не посетил публичные памятные мероприятия, которые прошли в Бабьем Яру и посвящались годовщине начала расстрелов. Представители иудейских организаций неоднозначно оценили этот поступок.
Проигнорировала мероприятие и пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, предпочтя в этот день сходить на концерт «Женского квартала».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..