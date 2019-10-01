В Киеве Праведникам Бабьего Яра выплатят адресную помощь

Деньги

В нынешнем году некоторым категориям киевлян выплачивают к Дню памяти жертв Бабьего Яра одноразовую материальную помощь, согласно распоряжению горгосадминистрации.

Праведникам Украины и Праведникам Бабьего Яра из городского бюджета выплатят адресную помощь. И на счет каждого из 73-х киевлян льготных категорий перечислят средства — материальную поддержку в размере 7 500 гривен. Эти деньги выделены в рамках городской целевой программы «Турбота. Назустріч киянам».

Одноразовые выплаты осуществляются способом, предусмотренным для получателей пенсий, а также через банковский счет — для владельцев многофункциональной электронной муниципальной карты «Карточка киевлянина».

Адресную социальную помощь, которую своевременно не получил адресат по не зависящим от него причинам, в случае смерти гражданина выплатят членам семьи умершего в порядке, предусмотренном в случае смерти пенсионера.

Напомним, что 78 лет назад нацисты провели массовые расстрелы мирных граждан в киевском урочище. В истории Второй мировой войны события Бабьего Яра — одна из самых трагических страниц. Человечество должно помнить и не допустить повторения трагедии в будущем. Как отметила заместитель главы горгосадминистрации Марина Хонда, денежные выплаты — лишь самая малая доля того, что город может сделать для людей, спасших других от расстрелов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 29 сентября президент Украины Владимир Зеленский не посетил публичные памятные мероприятия, которые прошли в Бабьем Яру и посвящались годовщине начала расстрелов. Представители иудейских организаций неоднозначно оценили этот поступок.

Проигнорировала мероприятие и пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, предпочтя в этот день сходить на концерт «Женского квартала».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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