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15-летняя одесситка пожертвовала свои волосы на парик для больной девочки (фото)
Пятнадцатилетняя одесситка Лейла решила отдать свои роскошные длинные вьющиеся волосы на парик для онкобольной девочки.
«Всю свою жизнь с раннего детства я отращиваю волосы. Длинная коса даже стала моей визитной карточкой, — рассказывает Лейла. - Однажды я узнала о детках, которые из-за болезни потеряли свои волосы. И пришла мысль: хороший повод сменить имидж и сделать доброе дело! Моя коса может порадовать ребенка, который грустит из-за тяжелой болезни. Когда знакомые в изумлении спрашивают, где же волосы, я всем с энтузиазмом рассказываю о благотворительной акции и призываю присоединиться к доброй инициативе #HairForShare благотворительного фонда «Крылья надежды».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что восьмилетняя одесситка Алиса отдала свои роскошные белокурые волосы детям, больным онкологией. Напомним, волонтеры собирают натуральные волосы от 35 см, чтобы сделать из них парики для онкобольных деток, потерявших волосы во время лечения. Таким детям подходят только натуральные волосы, потому что синтетические материалы часто вызывают аллергию.
«ФАКТЫ» также рассказывали, как в Киеве устроили настоящий праздник для детей, победивших рак.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..