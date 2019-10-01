Украина

"Не успеваем": у Зеленского заявили, что выборов в Киеве в этом году, скорее всего, не будет

Александр Корниенко, первый заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» сказал, что сомневается в возможности провести местные выборы в Киеве 8-го декабря 2019 года. Об этом он заявил ИА Интерфакс-Украина.

«Если говорить про 8-е декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет, скорее всего, рекомендует к первому чтению проект 2143−3, в котором дата выборов не определяется вообще», — сказал Александр Корниенко.

А объявление выборов отдельной процедурой в короткие сроки — это маловероятно, — добавил политик.

По закону о местных выборах на избирательный процесс отводится 60 дней. Поэтому Верховной Раде еще до 8 октября необходимо принять решение о проведении выборов, а Центральная избирательная комиссия должна незамедлительно их объявить.

Корниенко отметил, есть вероятность, что выборы в Киеве состоятся весной одновременно с местными выборами по всей Украине.

Фото: «Украинская правда».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины назвал причину, по которой Кабмин дал добро на увольнение Кличко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter