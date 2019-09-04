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Украина

Гончарук объяснил, почему Кабмин согласился с увольнением Кличко

15:53 4 сентября 2019 431
Виталий Кличко
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил информацию о том, что Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с поста руководителя столичной горгосадминистрации, на чем ранее настаивал руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Ранее о решении правительства сообщал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По словам премьера, представление на увольнение Кличко передано в Офис президента. Алексей Гончарук заявил, что на пост руководителя КГГА просят назначить «народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в новом парламенте». Ранее правительство назначило на эту должность Ирину Верещук.

Что же касается согласования вопроса об увольнении Кличко, то, по словам Алексея Гончарука, это было связано с желанием «усилить» столичную власть сильным менеджером, который бы мог сопротивляться «группам влияния» в Киеве. Относительно последних премьер заявил, что эти группы сильно влияют на работу столичной администрации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин Владимира Гройсмана в свое время отказался рассматривать вопрос об увольнении Кличко.

Сам Виталий Кличко, комментируя планы новых властей разделить посты мэра и руководителя КГГА, называл их «неконструктивными, недемократичными и противоречащими сути самоуправления».

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