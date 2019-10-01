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Украина

Украина не подписала, а согласовала "формулу Штайнмайера", — Зеленский (видео)

19:22 1 октября 2019 850
Украина не подписала, а согласовала «формулу Штайнмайера»,&nbsp;— Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Украина не подписала, а согласовала «формулу Штайнмайера», которая с оговорками будет имплементирована в новом законе об особом статусе Донбасса. Об этом президент Зеленский заявил на срочном пресс-брифинге 1 октября. Нвпомним, главарь «ДНР» выставил ультиматум Зеленскому о «формуле Штайнмайера».

По его словам, этот закон будет действовать на постоянной основе, и только после того, как на территории Донбасса не будет «каких-либо» войск.

Кроме того, Зеленский заявил, что его приоритетом остается освобождение военнопленных, и подтвердил готовность Украины осуществить разведение войск в Золотом и Троицком по примеру Станицы Луганской.

Последнее, по словам спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, стартует 7 октября.

Напомним, 1 октября в Минске состоялось заседание рабочих групп Трехсторонней контактной группы.

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