«Бавария» в Лондоне забила финалисту прошлой Лиги чемпионов семь (!) мячей: видеообзоры матчей

Спорт

Во вторник, 1 октября, на футбольных полях Старого Света состоялись восемь поединков второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в которых соперники наколотили в ворота друг друга 28 (!) мячей. Причем семь из них влетело в ворота финалиста прошлого розыгрыша — «Тоттенхэма».

Группа A

«Реал» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия) — 2:2 (Рамос, 55, Каземиро, 85 — Бонавентуре, 9, 39). На 84-й минуте удален Вормер («Брюгге»).

В кои-то веки 13-кратный победитель Кубка чемпионов «Реал» был разгромлен в двух подряд еврокубковых встречах (в прошлом сезоне «Аяксом» — 4:1, а в нынешнем «ПСЖ» — 3:0). Поэтому на встречу с обидчиком киевского «Динамо» «Брюгге», в составе которого весь матч отыграл защитник сборной Украины Эдуард Соболь, подопечные Зинедина Зидана выходили с особым настроем и в первом тайме… пропустили два мяча от бывшего футболиста «Зари» Денниса Бонавентуре.

После перерыва мадридцы «ожили», но максимум, что смогли сделать, так это после точных ударов головой Серхио Рамоса и Каземиро (уже в большинстве) спастись от третьего подряд поражения на евроарене.

Кстати, капитан «Реала» Серхио Рамос провел в этот вечер 120-й матч в турнире и повторил рекорд своего экс-одноклубника Роберто Карлоса по числу поединков в Лиге чемпионов среди защитников (всего же эта отметка покорилась 13 футболистам).

Заодно Рамос отличился 12-м голом в турнире и среди защитников теперь уступает по этому показателю в Лиге чемпионов только игроку обороны «Барселоны» Жерару Пике (14), а также бывшим футболистам «Реала» Ивану Эльгере (15) и Роберто Карлосу (16).

«Галатасарай» (Турция) — «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 0:1 (Икарди, 52).

Ранее «ПСЖ», прилетевший в Турцию без дисквалифицированного Неймара и травмированного Эдинсона Кавани, играл в Стамбуле трижды и все три раза проиграл (в том числе «Галатасараю» — 2:4 и 0:1). На сей раз команде Томаса Тухеля удалось снять «проклятие» берегов Босфора.

Положение команд: 1. «ПСЖ» — 6; 2. «Брюгге» — 2; 3. «Галатасарай» — 1; 4. «Реал» — 1.

Группа B

«Тоттенхэм» (Англия) — «Бавария» (Германия) — 2:7 (Сон Хын Мин, 12, Кейн, 61, с пенальти — Киммих, 15, Левандовски, 45, 89, Гнабри, 53, 55, 83, 87).

Самый титулованный клуб Германии «Бавария», разгромивший на старте турнира «Црвену Звезду» (3:0), в прежние годы традиционно успешно играл в Лондоне: четыре победы в пяти проведенных поединках.

Вот и на сей раз в противостоянии команд, ведомых топ-бомбардирами Харри Кейном и Робертом Левандовски (в 19 поединках стартовавшего сезона англичанин и поляк наколотили в ворота соперников 21 мяч!) успех сопутствовал немцам, сенсационно наколотившим финалисту прошлого розыгрыша семь (!) мячей. При этом автор «дубля» Левандовски не уходит с поля без гола во всех без исключения матчах сезона!

Как сообщает Gracenote Live, поражение «Тоттенхэма» от «Баварии» стало самым крупным в истории английских команд в еврокубках. Ранее ни одного английская команда не уступала соперникам в еврокубках с разницей в пять и больше мячей.

При этом 24-летний полузащитник «Баварии» Серж Гнабри стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 4 гола во втором тайме.

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 3:1 (Вулич, 62, Милунович, 87, Боачи, 90 — Рубен Семеду, 37). На 58-й минуте удален Бензия («Олимпиакос»).

Белградцы в дуэли с оставшимся в меньшинстве «Олимпиакосом» наконец прервали свою шестиматчевую серию без побед в еврокубках.

Положение команд: 1. «Бавария» — 6; 2. «Црвена Звезда» — 3; 3. «Олимпиакос» — 1; 4. «Тоттенхэм» — 1.

Группа C

«Аталанта» (Италия) — «Шахтер» (Украина) — 1:2 (Сапата, 28 — Мораес, 41, Соломон, 90+5). На 16-й минуте Иличич («Аталанта») не реализовал пенальти.

«Манчестер Сити» (Англия) — «Динамо» (Хорватия) — 2:0 (Стерлинг, 66, Фоден, 90+5).

Если бы в футболе все решала статистика, то гостям из Загреба вообще не стоило бы выходить на поле стадиона «Этихад». Достаточно было вспомнить, что в четырех последних домашних еврокубковых матчах «Манчестер Сити» забил 19 (!) мячей, а в пассиве «Динамо» — ни одной победы в 12 гостевых поединках групповой стадии турнира.

Только вот в поединке, в котором футболист сборной Украины Александр Зинченко не попал даже в заявку «МанСити», команда Хосепа Гвардиолы столкнулась с хорватской неуступчивостью (кто запамятовал, «Динамо» в первом туре разгромило «Аталанту» — 4:0) и с большим трудом добыла победу.

Кстати, впервые за шесть лет в стартовом составе «Манчестер Сити» не оказалось ни одного (!) англичанина (в прошлый раз это случилось в 2013-м, когда «горожанами» был бит российский ЦСКА — 5:2). По иронии судьбы, оба мяча забили именно вышедшие на замену парни с британскими паспортами — Стерлинг и Фоден.

Положение команд: 1. «МС» — 6; 2. «Шахтар» — 3; 3. «Динамо» — 3; 4. «Аталанта» — 0.

Группа D

«Ювентус» (Италия) — «Байер» (Германия) — 3:0 (Игуаин, 17, Бернардески, 62, Криштиану Роналду, 89).

Лидер туринцев Криштиану Роналду, отличившись голом перед финальным свистком, таки сделал «Байер» 33-м клубом, которому он забивал в Лиге чемпионов, и повторил достижение экс-форварда «Реала» Рауля (у Месси — 32 «жертвы» в Лиге чемпионов).

«Локомотив» (Россия) — «Атлетико» (Испания) — 0:2 (Жоау Фелиш, 48, Томас, 58).

Пока автор одного из голов, принесших «Атлетико» победу в Москве, Томас Партей находился в столице России, в дом ганца в пригороде Мадрида ворвались грабители. Находившаяся в особняке домохозяйка не пострадала, но преступники вынесли крупную сумму наличных денег и драгоценности.

Ограбление дома Партея стало очередным в списке участившихся в последнее время преступлений против футболистов в Испании. За несколько месяцев ограблениям подверглись дома Альваро Мораты, Лукаса Васкеса, Иско, Рафаэля Варана, Кевина-Принса Боатенга, Жорди Альбы, Казимеро и других.

Положение команд: 1. «Атлетико» — 4; 3. «Ювентус» — 4; 3. «Локомотив» — 3; 4. «Байер» — 0.

Еще восемь поединков — «Генк» — «Наполи», «Ливерпуль» — «Зальцбург» (группа Е), «Славия» — «Боруссия» Д., «Барселона» — «Интер» (группа F), «Зенит» — «Бенфика», «Лейпциг» — «Лион» (группа G), «Валенсия» — «Аякс», и «Лилль» — «Челси» (группа Н) — состоятся в среду, 2 октября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн трансляцию поединка Лиги Европы «Лугано» — «Динамо».

Фото Getty Images

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