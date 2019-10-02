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«Наш серьезный успех»: у Путина обрадовались согласию Украины на «формулу Штайнмайера»

9:59 2 октября 2019 256
«Наш серьезный успех»: у Путина обрадовались согласию Украины на «формулу Штайнмайера»
Инф. «ФАКТОВ»

Председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков приветствовал подписание Украиной «формулы Штайнмайера» по Донбассу, назвав его «серьезным успехом» России.

Он также спрогнозировал, что встреча лидеров стран «нормандской четверки», для проведения которой исчезло последнее препятствие, приведет к «заметному сдвигу» в отношениях России с Европой.

Напомним, из текста подписанных представителем Украины тезисов следует, что в более длительной перспективе «самостоятельный» регион Донбасс (особый порядок местного самоуправления на территории Донбасса теперь будет закреплен на постоянной основе) сможет блокировать любое движение Украины в сторону цивилизации, ЕС и НАТО.

По мнению главного редактора сайта Fakty.ua Ярослава Жаренова, тем самым Европа официально «умоет руки», а Париж и Берлин с огромным удовольствием признают мир на востоке нашей страны, вернувшись к «just business» с Россией.

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