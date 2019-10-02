Изменение всех банковских счетов украинцев отложено: в чем причина

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В Украине уже не первый месяц идет процесс перевода всех банковских счетов на новый, международный стандарт. Этот процесс должен был завершиться к 1 ноября. Однако Национальный банк Украины внес коррективы.

Решение НБУ о переносе срока полного перехода на IBAN для многих государственных организаций оказалось неожиданным

НБУ отложил крайний срок полного перехода Украины на IBAN — международный реквизит банковского счета. Процесс такого перехода был запущен в отечественных банках с 5 августа 2019-го, а к 1 ноября должен был завершиться. С этого дня все счета в стране должны были функционировать исключительно в формате IBAN. Но, похоже, отечественный финансовый рынок не справился с поставленной задачей.

Поэтому в понедельник, 1 октября, Нацбанк принял решение о переносе конечного срока введения стандарта IBAN с 1 ноября на 12 января 2020 года. Таким образом, уже с 13 января вся Украина должна перейти исключительно на IBAN.

Необходимость переноса срока в Нацбанке объяснили запросом со стороны Государственного казначейства. Там боятся проблем с полноценным выполнением бюджетных программ. Правда, не уточняют, почему могут возникнуть такие сложности.

При этом решение НБУ о переносе срока полного перехода на IBAN для многих государственных организаций оказалось неожиданным. В частности, Государственная налоговая служба на днях запросила у всех банков новые реквизиты счетов в IBAN по всем клиентам и рассчитывала получить их в первой декаде ноября 2019 года. Теперь крайний срок предоставления отчета в налоговую службу, скорее всего, перенесут.

Кстати, по данным Национального банка, большинство платежей в нашей стране, а именно — 61% от их общего количества, уже проходит по стандарту IBAN.

Стоит напомнить, что же это за международный стандарт и чем переход на него обернется для миллионов украинцев. Аббревиатура IBAN обозначает International Bank Account Number и переводится с английского как «международный номер банковского счета». Основой системы стали разработки Международной организации по стандартизации совместно с Европейским комитетом банковских стандартов. Уже 46 стран перешли на данную систему идентификации. В частности, это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. Каждая страна самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN, по стандарту ISO 13 616.

Для Украины номера счетов IBAN состоят из 29 буквенно-цифровых символов. Они условно разделяются на две группы. Первые 10 знаков — код страны, контрольное число и код банка. В частности, первые две буквы UA указывают на код страны, в данном случае это Украина. Следующие за кодом страны два символа контрольные, они предназначены для проверки достоверности счета и защищают информацию от ошибок при внесении данных. Следующие шесть цифр — код МФО банка.

Вторая группа символов, состоящая из 19 знаков, — непосредственно номер счета клиента банка. Причем первые в этой группе четыре нуля, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков. А последние 15 символов являются непосредственно номером счета клиента.

По словам директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Александра Яблунивского, в течение ныне действующего переходного периода банки должны выполнить следующие действия:

* сформировать новый номер банковского счета (IBAN) для новых счетов в соответствии с требованиями стандарта ISO 13 616; * самостоятельно изменить номера действующих счетов клиентов в соответствии с требованиями стандарта IBAN; * обеспечить информирование клиентов об изменении счетов, при этом вносить изменения в ранее заключенные и действующие договоры не требуется; * сообщить в Государственную фискальную службу об измененных и закрытых счетах своих клиентов.

Кстати, отечественный бизнес приветствует введение в Украине банковских счетов с применением международного стандарта IBAN. Как сообщили в «Европейской Бизнес Ассоциации», введение стандарта IBAN позволит унифицировать процесс открытия и идентификации счетов клиентов банков с европейскими стандартами. Кроме того, по мнению бизнесменов, одним из преимуществ нового стандарта станет сокращение реквизитов счетов и избежание ошибок при осуществлении расчетов.

«Никаких документов для смены счета клиентам подавать не нужно»

А что нужно знать простым украинцам о переходе на новый банковский стандарт счетов?

«Все украинские коммерческие банки должны сообщить своим клиентам новые правила заполнения платежных документов — как указывать платежные реквизиты, — рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий. — Другими словами, присвоить клиентам счета согласно данному стандарту. В свою очередь, банки сами должны привести свои программные системы в соответствие с данным стандартом и внести необходимые изменения.

В Украине действует внутренняя система банковских расчетов — система электронных платежей (СЭП), где каждому банку присваивается код. Ранее этот код назывался МФО (Межфилиальные обороты). Было время, когда филиалы банков имели свои отдельные МФО. Эта стандартизация досталась Украине от СССР и пока, до перехода на новый стандарт, еще действует.

В любом случае клиентам не следует беспокоиться по поводу новой системы стандартизации банковских реквизитов, а технические вопросы будут решены до 12 января 2020 года. То есть до этого времени можно использовать старый способ указания реквизитов, а именно — код банка, счет получателя и так далее. Выделенного времени вполне достаточно, чтобы перейти на новую систему и настроить свои внутренние системы для предпринимателей.

Для банковских клиентов — частных лиц, предполагаю, новшества не будут сколько-нибудь заметными, потому что перенастраивать ничего не нужно. Со временем мы все привыкнем к международному стандарту счетов и всем будут понятны по номеру счета, как минимум, коды стран, обозначенных в первых двух символах IBAN. Это станет таким же привычным и узнаваемым, как буквенная аббревиатура страны.

Хочу подчеркнуть, что процедура перехода на новый международный стандарт счетов является техническим вопросом банков, в задачу которых входит максимально комфортный переход для клиентов. Банкам лишь необходимо их должным образом информировать. Никаких документов для смены счета клиентам подавать не нужно.

Также важно понимать, что если речь идет о юридических договорах, коммерческих контрактах, то вносить изменения в действующие документы вследствие смены стандарта счета не нужно. Юридическая сила всех заключенных договоров никак не меняется с введением нового стандарта банковских счетов. Просто новые контракты будут заключаться с учетом нового стандарта. Партнеры могут информировать друг друга о смене счетов и новой форме записи этих счетов.

Однако ввиду того, что перевод счетов на новый стандар будет проходить автоматически, согласно установленному алгоритму, банк всегда сможет определить, какому клиенту предназначался тот или иной платеж. Это означает, что деньги клиентов не потеряются, даже если они будут отправлены по старому стандарту. А после 12 января 2020 года платежи с указанием реквизитов по старому стандарту банки просто не примут, поэтому проблем и путаницы быть не должно", — отметил Невмержицкий.

Стоит напомнить, что недавно парламент окончательно утвердил Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг». Документ обязывает банки и финансовые компании предоставлять гражданам абсолютно всю информацию о выдаваемых кредитах, о прямых и скрытых платежах, взимаемых при обслуживании ссуды. Кроме того, теперь Национальный банк получил все полномочия для защиты прав клиентов банков и финансовых компаний.

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