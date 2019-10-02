Под Николаевом жертвами банды мошенников стали 19 фермеров (фото)

Происшествия

В Николаевской области жертвами мошенников стали 19 фермеров. Объявления о продаже белорусских тракторов МТЗ-80 появлялись в интернете. По указанному телефону заинтересовавшимся гражданам предлагали прийти в офис для заключения договора купли-продажи. Однако здесь клиенту говорили, что сначала нужно уплатить 10% (свыше 10 тысяч грн) стоимости трактора — на указанный банковский счет. Выложив деньги, покупатель снова приходил в офис, и ему вручали договор. А документе вместо трактора значился автомобиль «Жигули». Эту странность продавцы объясняли тем, что за автомобиль придется уплатить меньший налог, но в итоге клиент все равно получит трактор. Покупателя просили подождать пару недель. Однако после этого «офис» закрывался, а его хозяева исчезали. Как оказалось, потом «фирма» снимала другие апартаменты и снова продолжала «продавать» трактора.

Так как осень-зима — время, когда на вырученные от сданного урожая деньги фермеры обычно обновляют свой парк техники, покупателей было достаточно. Пока в уголовно производстве зафиксировано 19 эпизодов на общую сумму 551 тысяча гривен. Однако она может быть в разы больше.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, таким образом четверо мошенников в возрасте от 20 до 32 лет действовали полгода — с сентября 2018-го по февраль 2019-го. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 190 УК Украины («Завладение денежными средствами потерпевших путем обмана, совершенного повторно, в особо крупных размерах организованной группой»). Мошенники могут отсидеть в тюрьме от 5 до 12 лет. На время следствия они находятся под домашним арестом.

Напомним, на днях под Николаевом фермер сумел дать отпор наглым бандитам, которые приехали из Киева на такси, чтобы ограбить его дом. Фермер не растерялся и начал стрелять по ним из пистолета.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также о том, что в райцентре Арбузинка уже два года длится суд над одним из бандитов, совершивших летом 2017 года нападение на дом фермера Владимира Карпенчука в Веселиновском районе. Ночью, избив хозяина дома, у него отобрали 5 миллионов гривен, полученные за урожай. За эти деньги он собирался купить комбайн.

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