Новые тренды в маникюре: графика, пейзажи, портреты (фото)

Стиль жизни



Стильный маникюр — мечта каждой женщины. Впрочем, как и красивые одежда, обувь и прическа. На руке с модным маникюром эффектно смотрятся кольца и браслеты. И, когда слышишь, что до маникюра у женщины не дошли руки, то понимаешь, что, вероятно, она махнула на себя рукой. В таком случае остается лишь развести руками. Но даже если вы работаете, не покладая рук, и у вас совершенно нет времени на маникюр, приведите их в порядок хотя бы экспресс-методом. Это, конечно, минимум. А в идеале руки стильной женщины должны быть безупречны. Ухоженная кожа, ногти с красивым дизайном — это так важно. Необходимо, чтобы он соответствовал модным тенденциям. А мода и хороший вкус, как известно, могут вершить великие дела. О новых трендах в дизайне маникюра «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Болгарии многократный призер международных чемпионатов по ногтевому искусству Ирен Костова, работы которой без преувеличения можно назвать шедеврами нейл-арта.

— Осенние дизайны бесконечно разнообразны, — говорит Ирен Костова. — Теплые, пастельные тона несут воспоминания о прошедшем лете. В этом сезоне мы подсознательно готовимся к зиме, поэтому отдаем предпочтение оттенкам, которые напоминают нам о домашнем уюте — теплом молоке с медом и корицей, вашем любимом свитере. Важно, чтобы каждый маникюр был индивидуален, как и женщина, которая будет его носить. Красота заключается в эмоциях, которые вызывает дизайн.

— Какой же дизайн в тренде?

— Красивые осенние пейзажи. Насыщенные цвета осенних листьев, романтика, идиллия, деликатная атмосфера — все это сейчас актуально.

В тренде – осенние пейзажи

— Ваши пейзажи потрясающе красивы! Как вы их создаете?

— Люблю созерцать природу, затем добавляю свою фантазию. Очень интересно смотрятся графические пейзажи. Чрезвычайно стильны на ногтях городские зарисовки. Также эффектны графические портреты. Классическая цветовая комбинация — сочетание трех цветов. Такой дизайн подходит для повседневной жизни и, нужно сказать, производит на окружающих сильное впечатление.

Очень эффектно смотрится графика

— Вы очень смело соединяете пейзаж и геометрию. Это смотрится чрезвычайно эффектно.

— Картины на ногтях должны вызывать эмоции, тогда они по-настоящему красивы.

Ультрасовременно выглядит сочетание пейзажа и геометрии

— Очень красивы ваши парижские зарисовки. Не думали ли написать киевский пейзаж?

— Я обязательно сделаю это! Киев — очень красивый город, в котором я мечтаю побывать. Думаю, моя мечта скоро осуществится.

— Случалось ли, что вашей клиентке так нравился дизайн, что она просила повторить его на ее ногтях — и не раз?

— Чаще бывает другое. Дизайн нравится ее подругам, и они просят сделать им такой же маникюр. Но я не люблю делать повторы, во всем и всегда должен быть индивидуальный подход. Мои работы эксклюзивны. Каждой клиентке стараюсь предложить что-то особенное.

— А что сейчас в антитренде? Каких цветов стоит избегать?

— Для меня нет ограничения по цвету, я просто избегаю неонов, которые ушли в прошлое вместе с летом. А вообще антитренд — то, что становится массовым, создается словно под копирку.

Насыщенные цвета осени создают особое настроение

— Известно, что образ должен быть гармоничным. Как лучше комбинировать маникюр с одеждой? Как быть, если, к примеру, платье зеленое, а плащ красный?

— Если у меня красный маникюр, это вовсе не значит, что я должна носить одежду в этом же цвете. Не стоит ограничивать себя. Доверяйте своему вкусу.

— Что же, с вашей точки зрения, характеризует хороший вкус?

— Важно чувство меры. Цвета должны сочетаться между собой, а также с формой ногтей. Декор должен быть современным и без перебора. Если у вас намечается важное событие, я бы порекомендовала элегантный маникюр. Это беспроигрышный вариант.

Ирен Костова: «Картины на ногтях должны вызывать эмоции, тогда они по-настоящему красивы»

— Какой маникюр этой осенью вы предпочитаете для себя?

— Обожаю минимализм. Мне нравятся френч и классический красный маникюр.

— Как вы пришли в профессию?

— Я художник, и нейл-арт — то, что мне всегда нравилось. Свою профессию обожаю. Нейл-арт — область, которая постоянно развивается, поэтому нужно осваивать новые техники, беспрерывно совершенствоваться. Участвую в чемпионатах по нейл-арту, и это большой стимул — стремиться к результату.

— Осень — красивая пора года. Она вдохновляла и вдохновляет на творчество поэтов, писателей, художников. А что вам дарит вдохновение этой осенью?

— Оно исходит от моих клиентов. Каждый из них — особый мир эмоций. Каждой клиентке я стремлюсь предложить что-то особенное для ее стиля. Лучшей же наградой для меня является счастье, которое дарю человеку посредством своей работы.

— Как правильно осенью ухаживать за руками и ногтями?

— Об этом нужно заботиться постоянно — в любую пору года. Осенью ветер и холодный воздух способствуют тому, что кожа становится более сухой. Чтобы она выглядела молодой и свежей, важно ее увлажнять и питать. Выберите подходящий крем. Используйте его несколько раз в день, когда чувствуете сухость. Не забывайте и о своем любимом масле для кутикулы. Важно найти средства, которые для вас оптимальны.

— Каковы приметы стильной женщины?

— Для стильного образа, помимо стильной одежды, необходим стильный маникюр. Хорошо подобранные цвета с долей инноваций делают наш образ неповторимым.

— Что бы вы пожелали читательницам «ФАКТОВ»?

— Найдите свой собственный стиль и будьте ему верны. Не бойтесь выделяться своим новаторским смелым подходом во всем. И не забудьте позаботиться о своих руках. Руки — одно из первых впечатлений, которые вы оставляете. И, конечно же, лучшее украшение женщины — улыбка. Улыбайтесь почаще!

Ранее идеями стильного дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделились нейл-стилисты Алина Михай и Ирина Иоселиани. Они рассказали о модных этой осенью оттенках — винных и нюдовых.

А нейл-стилист из Грузии, призер международного чемпионата по ногтевому дизайну, Юлия Рошниашвили рассказала о трендах в маникюре и о том, как лучше осенью ухаживать за руками и ногтями.



Фото из альбома Ирен Костовой

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