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Трагедия на трассе Киев — Харьков: машина сбила патрульную
Трагедия случилась сегодня, 2 октября, около 16:00. Близ поста патрульной полиции на трассе Киев — Харьков под Лубнами Полтавской области во время выполнения служебных обязанностей была сбита проезжавшим автомобилем патрульная. Увы, она скончалась на месте. Об этом корреспонденту «ФАКТОВ» сообщил начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.
Из информации, которая распространяется в сетях, стало известно, что патрульные останавливали машину. Водитель не остановился и сбил молодую девушку-полицейского.
На место происшествия выехали следователи из Лубен и Полтавы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что три дня назад в Кривом Роге водитель на машине специально наехал на полицейского и травмировал его. Пытаясь скрыться от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением и врезался в дерево.
А под Днепром патрульный полицейский пострадал от взрыва гранаты, которую бросил в него злоумышленник.
«ФАКТЫ» писали также об инциденте в Киеве. На днях в Оболонском районе Киева ранили патрульного полицейского. По предварительным данным, это произошло во время проверки документов злоумышленников.
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