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Где в Киеве в ближайшие дни отключат воду (график)

Чтобы сделать водопроводы более надежными, периодически проводят плановые работы на сетях. «Киевводоканал» предупредил, где в ближайшие дни жителям отключат воду и кому следует ею запастись:

3 октября

- с 18:00 до 8:00 4 октября — на улицах Овручской, 8/3; Тропинина, 1, 3, 3а, 5а, 5 В, 6, 8а, 8б, 9, 10, 11 (Шевченковский район);

4 октября

- с 9:00 до 21:00 — на улице Кошевого, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53 (Голосеевский район);

- с 8:00 до 6:00 5 октября — на улицах Ушакова, 14а, Яворницкого, 26−36; 31−41, Наумовича, 31−43 (Святошинский район).

Кроме того, «Киевводоканал» сообщил о плановой промывке сетей в Оболонском и Деснянском районах. В зону профилактических работ в Оболонском районе попадают сети по проспекту Героев Сталинграда, 26−64), улицам Гайдай, Тимошенко, Героев Днепра, Озерной, Северной, Богатырской, Приречной, где в ночь на 3 октября (с 23:00 2 октября до 04:00 3 октября) промоют трубы. Предварительно очистят и вымоют резервуар чистой воды № 1 на насосной водопроводной станции «Оболонь-ІІ».

В Деснянском районе с 23:00 2 октября и до 07:00 3 октября профилактические работы проведут на улицах Драйзера, С. Лифаря (Сабурова), Закревского, проспекте В. Маяковского. И здесь сначала прочистят резервуар воды № 1 на насосной станции «Троещина».

Профилактическая промывка (проводится, чтобы не застаивалась вода и трубы очищались от осадка) планируется на ночной период. В это время в «Киевводоканале» не рекомендуют пользоваться водой из кранов для приготовления еды и в санитарно-гигиенических целях. После проведения всех работ воду следует спустить до прозрачности и отсутствия специфического запаха, и тогда она становится пригодной для употребления.

До сих пор водоканал не принимал показания водомеров в первых числах месяца, следующего за расчетным. Теперь же передавать показания счетчиков можно в любой день, в том числе с 1-го по 5-е число. Чтобы избежать расхождений в расчетах и, как следствие, задолженности за услуги, а также чтобы получать счета в соответствии с фактическим потреблением воды, нужно своевременно отсылать показания приборов учета. Показатели учтут лишь в том месяце, в котором их передали. Цифры счетчиков воды нужны для формирования платежек за централизованное холодное и горячее водообеспечение и водоотведение. Показатели приборов учета воды надо передавать даже тогда, когда водой не пользовались. Чтобы своевременно передать цифры счетчика, можно выбрать любой из способов:

- через «Личный кабинет»;

- через сайт, нажав кнопку «передать показания»;

- с помощью мобильных приложений Viber и Telegram (установить их на смартфон, найти и присоединиться к паблик-аккаунту «Киевводоканал» и отправить текст сообщений, действуя по инструкции Viber-бота или Telegram-бота;

- через новое мобильное приложение;

- в Центрах коммунального сервиса и Центрах обслуживания потребителей «Киевводоканала»;

- записать показатели в графе платежки при оплате в банке;

- по телефону контакт-центра (044) 202−0202.

Между тем некоторые жилые дома и офисы в городе (по состоянию на вечер 2 октября) остались без воды из-за аварий в сетях:

- на проспектах Степана Бандеры, 5, В. Маяковского, 81, 81/11, Леся Курбаса, 18, на улицах Данила Щербаковского, 49б, 49 В, 49 г, Симиренко, 1, Гарматной, 49.

Уточнить сроки устранения последствий аварий на водопроводах можно в диспетчерской «Киевводоканала» — 15−81, (044) 200−73−01.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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