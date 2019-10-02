Гибель патрульной на трассе Киев – Харьков: подробности и фото с места происшествия

Происшествия

В среду, 2 октября, на трассе Киев — Харьков автомобиль сбил патрульную, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.

«35-летняя Марина Фетч приступила к дежурству на дорожной станции патрульной полиции в городе Лубны на автотрассе Киев — Харьков — Должанский, — сообщила подробности происшествия руководитель пресс-службы патрульной полиции Полтавской области Екатерина Григоренко. - Около 16:00 патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировании. На требование полицейских водитель не среагировал. В результате преследования экипажу удалось остановить его приблизительно в 4-х километрах от дорожной станции. Во время поверхностной проверки в салоне автомобиля были обнаружены предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения».

По информации Екатерины Григоренко, на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая должна была провести проверку на степень опьянения водителя Volkswagen и составить админпротокол. Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы пригласить его водителя в качестве свидетеля в этом деле. В это время по трассе в попутном направлении ехал другой микроавтобус, тоже Mercedes Sprinter. Его водитель не выдержал безопасного скоростного режима, совершил наезд на патрульную и столкнулся с микроавтобусом, стоявшем на обочине. К сожалению, оперативные реанимационные мероприятия со стороны коллег не дали результата — женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Марина Фетч прослужила в патрульной полиции два года. У нее остался 10-летний сын.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях в Кривом Роге водитель на машине специально наехал на полицейского и травмировал его. Пытаясь скрыться от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением и врезался в дерево.

Фото — патрульная полиция Полтавской области

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