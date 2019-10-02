- 21:09 «Барселона» – «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:02 Под Одессой 16-летний парень на родительской машине устроил смертельную аварию
- 20:46 «Барселона» – «Интер»: где смотреть онлайн видео матчей Лиги чемпионов
- 20:40 Эксперт назвала поддержкой оккупанта импорт электроэнергии из России
- 20:37 Вели себя нагло: в сети переполох из-за российских журналистов в Раде
- 20:34 Где смотреть онлайн ЧМ по легкой атлетике: прямые трансляции финалов с участием украинцев
- 20:26 Осенью нужно выглядеть ярко: известный стилист назвала трендовые цвета сезона
- 20:17 Продвижение в карьере и возвращение долгов: гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
- 20:08 Свитолина пробилась в четвертьфинал престижного турнира в Китае
- 20:00 Разбила голову телефоном: в Закарпатье девочка жестоко избила одноклассницу
- 19:59 Гибель патрульной на трассе Киев – Харьков: подробности и фото с места происшествия
- 19:36 В Минобороны рассказали, когда начнется новое разведение сил на Донбассе
Гибель патрульной на трассе Киев – Харьков: подробности и фото с места происшествия
В среду, 2 октября, на трассе Киев — Харьков автомобиль сбил патрульную, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.
«35-летняя Марина Фетч приступила к дежурству на дорожной станции патрульной полиции в городе Лубны на автотрассе Киев — Харьков — Должанский, — сообщила подробности происшествия руководитель пресс-службы патрульной полиции Полтавской области Екатерина Григоренко. - Около 16:00 патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировании. На требование полицейских водитель не среагировал. В результате преследования экипажу удалось остановить его приблизительно в 4-х километрах от дорожной станции. Во время поверхностной проверки в салоне автомобиля были обнаружены предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения».
По информации Екатерины Григоренко, на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая должна была провести проверку на степень опьянения водителя Volkswagen и составить админпротокол. Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы пригласить его водителя в качестве свидетеля в этом деле. В это время по трассе в попутном направлении ехал другой микроавтобус, тоже Mercedes Sprinter. Его водитель не выдержал безопасного скоростного режима, совершил наезд на патрульную и столкнулся с микроавтобусом, стоявшем на обочине. К сожалению, оперативные реанимационные мероприятия со стороны коллег не дали результата — женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Марина Фетч прослужила в патрульной полиции два года. У нее остался 10-летний сын.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях в Кривом Роге водитель на машине специально наехал на полицейского и травмировал его. Пытаясь скрыться от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением и врезался в дерево.
Фото — патрульная полиция Полтавской области
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!