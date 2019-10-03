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Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака

Пятница, 4 октября, — плохой день для любой финансовой деятельности.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака.

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Овен

Звезды обещают новые знакомства. Избегайте конфликтов со второй половинкой, иначе можете расстаться.

Телец

Тельцам трудно будет сохранять хладнокровие, ведь все так и норовят вывести вас из себя. Деловые переговоры будут удачными.

Близнецы

Плохой день для бракосочетания и для возвращения старой любви. Осторожнее с финансами.

Рак

Раки будут кокетничать и привлекать к себе людей. Это может помочь в работе, если вы не перестараетесь.

Лев

Звезды советуют помочь второй половинке разгрести бытовые проблемы, тогда выходные будут такими, как планируете.

Дева

Составьте план и не отвлекайтесь. Советы родственников не такие и плохие, как вам кажется.

Весы

Не критикуйте и не сплетничайте. На работе начальство сделает приятный сюрприз.

Скорпион

Если вам давно хотелось острых ощущений, то вы их получите. Друг пригласит на вечеринку, не отказывайтесь.

Стрелец

Стрельцам может присниться вещий сон, который стоит запомнить. Родственнику понадобится ваша помощь.

Козерог

Родственники пригласят в гости и выведут из себя вопросами о личном, поэтому запаситесь ответами и терпением.

Водолей

Не стоит отказываться от помощи, свои силы поберегите, они вам скоро понадобятся. Хороший день для похода к стоматологу.

Рыбы

А вот Рыбам стоит помочь близким людям, они отблагодарят. Не самый удачный день для подписания договоров.

Удачного вам дня!

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