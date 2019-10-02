Продвижение в карьере и возвращение долгов: гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака

Стиль жизни

Астрологи говорят, что октябрь будет спокойным и хорошим месяцем для любых начинаний. Что касается личной жизни, то для многих знаков Зодиака, месяц станет переломным, а новые знакомства скорее всего перерастут в серьезные чувства. Ранее о том, на какие дни октября следует обратить особое внимание, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

— Надо просто не бояться идти навстречу судьбе и не закрываться от людей , — советует в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов. — В октябре есть все возможности для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему!

Овен

Октябрь сулит позитивные перемены как в профессиональной, так и в личной сферах жизни Овнов. Интересно, что произойти эти события могут почти одновременно. Правда, что касается финансовых вопросов, то постарайтесь хорошо подумать, прежде чем принимать важные решения. Иначе есть большая вероятность денежных потерь.

Телец

В октябре звезды советуют представителям знака избегать выяснений и бурных споров с близким человеком. Сейчас есть высокий риск того, что разговор на повышенных тонах может перейти в серьезную ссору, а, возможно, и затяжной конфликт. Вторая половина месяца сулит Тельцам знакомства, которые могут открыть перед ними новые перспективы в профессиональной сфере. Не упустите прекрасный шанс!

Близнецы

В октябре представители знака должны постараться максимально сосредоточиться на текущих делах. Не стоит откладывать на завтра то, что можете сделать уже сегодня. Помните, что именно сейчас у вас есть все шансы не только закончить ранее начатые проекты, но и реализовать новые. В финансовой сфере звезды сулят представителям знака успех и возвращение старых долгов. Но при этом деньгами старайтесь распоряжаться разумно — возможны непредвиденные траты.

Рак

Будьте предельно бдительны и лучше не вступайте в откровенные разговоры с малознакомыми, непроверенными людьми. Звезды предупреждают об интригах и сплетнях, которые могут окружать вас в этом месяце. В делах же любовных звезды советуют быть более терпеливыми к партнеру: старайтесь избегать колких замечаний — ваши слова могут прозвучать намного обиднее, чем это кажется и тогда большого скандала не избежать.

Лев

В этом месяце звезды сулят Львам немало приятных хлопот, связанных с бытовой сферой. Возможно, вы пробежитесь по магазинам в поисках домашней утвари, займетесь перестановкой мебели, а, может, даже затеете небольшой ремонт в квартире. В любом случае, все ваши начинания будут успешными.

Дева

В октябре представители знака должны постараться подальше держаться от сплетен и пересудов — уж слишком велика вероятность оказаться крайним звеном в этой неприятной цепи. Также звезды советуют более внимательно относиться к вопросам материального характера — есть вероятность неоправданных трат и неудачных инвестиций. Поэтому, прежде чем на что-то решиться, посоветуйтесь со специалистом.

Весы

Усталость и эмоциональная неустойчивость, с которыми Весы могут столкнуться в этом месяце, — прямой путь к проблемам в отношениях с близкими людьми. Чтобы их избежать, не стоит отказывать себе в удовольствии побыть наедине со своими мыслями. Небольшой отдых и немного одиночества пойдут вам на пользу и как нельзя лучше отразятся на состоянии здоровья.

Скорпион

Октябрь — это прекрасное время для серьезных приобретений. Самое время задуматься о желанной покупке, на которую вы старательно копите уже длительное время. В личной сфере попытайтесь избегать выяснения отношений с родными людьми: сейчас вы можете принимать все слишком близко к сердцу и разговор грозит закончиться серьезным конфликтом.

Стрелец

Начало октября — благоприятное время для принятия серьезных решений. Именно сейчас Стрельцы в состоянии разобраться со своими чувствами и сделать правильные выводы о происходящих событиях. Главное при этом — не прислушиваться к комментариям окружающих вас советчиков, особенно если они — пессимисты. Помните, что лучший ваш советчик в этом месяце — собственная интуиция, которая обычно никогда не подводит Стрельцов.

Козерог

Звезды сулят представителям знака Козерога нежданную прибыль. Поэтому не стоит пренебрегать появившимися возможностями — беритесь за любые начинания, соглашайтесь заняться новыми проектами, пусть даже в не очень знакомой вам сфере. То, что на первый взгляд не сулит никакой выгоды, может в итоге порадовать вас кругленькой суммой. Только помните, что перед любым важным решением надо все взвесить и спокойно обдумать.

Водолей

Начало месяца приятно порадует Водолеев продвижением в карьере, о котором они долго мечтали. С мертвой точки могут сдвинуться те дела, над которыми представители знака бьются уже долгое время. Но вот в личной сфере возможны разногласия с родными. Чтобы их избежать, посвящайте больше времени общению с близкими людьми, спланируйте на выходные совместный отдых, желательно на природе.

Рыбы

В начале месяца представителям знака надо быть бдительными: поступающая информация может оказаться ошибочной. Середина октября порадует Рыб новыми перспективами — перед ними откроются нужные двери, а на пути встретятся нужные люди. Что касается личной сферы, то Рыбам советую почаще выходить в люди.

Ранее о том, что можно и чего нельзя делать каждый день с 30 сентября по 6 октября, рассказала Валентина Виттрок.

Кроме того, среда, 2 октября, — это хороший день для того, чтобы заняться своим здоровьем. Отправляйтесь в зал, в бассейн, на массаж.

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