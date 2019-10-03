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Стиль жизни

Кому сегодня повезет: гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака

5:24 4 октября 2019 617
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пятница, 4 октября, будет спокойной, но не для всех.

Чтобы вы знали, к чему готовиться, «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Сегодня лучше отказаться от азартных игр и авантюр. Не стоит срываться на близких.

Телец

Одинокие представители знака могут встретить любимого человека, но для этого нужно открыть сердце знакомствам и непредсказуемости.

Близнецы

Осторожнее в поездках и во время технического ремонта. С близкими лучше отставить свой командирский тон.

Рак

Этот день лучше провести в дружеской компании или в кругу единомышленников.

Лев

Львам лучше изолировать себя от надоедливых личностей. Хороший день для мелких покупок.

Дева

Звезды рекомендует присмотреться к тому человеку, который вам по-настоящему интересен, вы удивитесь.

Весы

Прекрасный день для выезда на природу, путешествия и встреч с новыми людьми.

Скорпион

Ваше хорошее настроение сможет в этот день наладить гармоничные отношения в вашей семье

Стрелец

Не стоит доверять даже самым близким. Вечером отправляйтесь в кино или на прогулку.

Козерог

Сегодня могут возникать конфликты с вышестоящим руководством, поэтому воздержитесь от посещения инстанций, деловые визиты отложите.

Водолей

Возможно знакомство с людьми, с которыми Водолей потом подружится и даже начнет сотрудничать.

Рыбы

Старые бытовые проблемы решатся сами собой. Вторая половина дня подходит для прогулок и посиделок в кафе.

Удачного вам дня!

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