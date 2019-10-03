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Кому сегодня повезет: гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака
Пятница, 4 октября, будет спокойной, но не для всех.
Чтобы вы знали, к чему готовиться, «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Сегодня лучше отказаться от азартных игр и авантюр. Не стоит срываться на близких.
Телец
Одинокие представители знака могут встретить любимого человека, но для этого нужно открыть сердце знакомствам и непредсказуемости.
Близнецы
Осторожнее в поездках и во время технического ремонта. С близкими лучше отставить свой командирский тон.
Рак
Этот день лучше провести в дружеской компании или в кругу единомышленников.
Лев
Львам лучше изолировать себя от надоедливых личностей. Хороший день для мелких покупок.
Дева
Звезды рекомендует присмотреться к тому человеку, который вам по-настоящему интересен, вы удивитесь.
Весы
Прекрасный день для выезда на природу, путешествия и встреч с новыми людьми.
Скорпион
Ваше хорошее настроение сможет в этот день наладить гармоничные отношения в вашей семье
Стрелец
Не стоит доверять даже самым близким. Вечером отправляйтесь в кино или на прогулку.
Козерог
Сегодня могут возникать конфликты с вышестоящим руководством, поэтому воздержитесь от посещения инстанций, деловые визиты отложите.
Водолей
Возможно знакомство с людьми, с которыми Водолей потом подружится и даже начнет сотрудничать.
Рыбы
Старые бытовые проблемы решатся сами собой. Вторая половина дня подходит для прогулок и посиделок в кафе.
Удачного вам дня!
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!