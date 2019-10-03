Стиль жизни

Гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака

Суббота, 5 октября, — хороший день для ответственных дел и переговоров не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака.

Овен

У одиноких представителей знака получится вывести на разговор человека, которого вы искренне мечтаете назвать своей второй половинкой.

Телец

Звезды обещают возобновление прежней любовной привязанности. С финансами поможет влиятельный человек.

Близнецы

Вам стоит отправиться в гости к родственникам, которых давно не видели. И не забудьте о подарках.

Рак

Стоит заняться домашними делами и прочими вещами, которые вам дарят спокойствие.

Лев

У семейных Львов проблемы: вы перестали слышать партнера и отмахиваетесь от его желаний, пора спасать брак.

Дева

Осторожнее с новыми романами, ваш партнер может оказаться семейным человеком.

Весы

У Весов работа кипит: вы найдете источник финансовых поступлений в свой семейный бюджет, помиритесь с другом детства.

Скорпион

Стоит заняться здоровьем и обновлением гардероба. И не откладывайте все на понедельник.

Стрелец

Стрельцам звезды обещают яркий роман, который будет длиться несколько недель, но подарит много позитива.

Козерог

Осторожно: произойдут события, способные поставить ваше личное счастье под угрозу.

Водолей

У Водолеев не будет отбоя от знаков внимания, если они примут приглашение на вечеринку.

Рыбы

День хорошо посвятить семье и любимому хобби. Вечером могут нагрянуть гости.

Удачного вам дня!

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