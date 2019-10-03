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Гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака
Суббота, 5 октября, — хороший день для ответственных дел и переговоров не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака.
Овен
У одиноких представителей знака получится вывести на разговор человека, которого вы искренне мечтаете назвать своей второй половинкой.
Телец
Звезды обещают возобновление прежней любовной привязанности. С финансами поможет влиятельный человек.
Близнецы
Вам стоит отправиться в гости к родственникам, которых давно не видели. И не забудьте о подарках.
Рак
Стоит заняться домашними делами и прочими вещами, которые вам дарят спокойствие.
Лев
У семейных Львов проблемы: вы перестали слышать партнера и отмахиваетесь от его желаний, пора спасать брак.
Дева
Осторожнее с новыми романами, ваш партнер может оказаться семейным человеком.
Весы
У Весов работа кипит: вы найдете источник финансовых поступлений в свой семейный бюджет, помиритесь с другом детства.
Скорпион
Стоит заняться здоровьем и обновлением гардероба. И не откладывайте все на понедельник.
Стрелец
Стрельцам звезды обещают яркий роман, который будет длиться несколько недель, но подарит много позитива.
Козерог
Осторожно: произойдут события, способные поставить ваше личное счастье под угрозу.
Водолей
У Водолеев не будет отбоя от знаков внимания, если они примут приглашение на вечеринку.
Рыбы
День хорошо посвятить семье и любимому хобби. Вечером могут нагрянуть гости.
Удачного вам дня!
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