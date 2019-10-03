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Происшествия

Задушившему гадалку и бежавшему из колонии убийце дали новый срок (фото)

9:27 3 октября 2019 352
Владимир Касап
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Всего три дня потребовалась районному суду Вознесенска, чтобы вынести новый приговор Владимиру Касапу, который 22 сентября сбежал из колонии № 72 в Вознесенском районе и был задержан пограничниками в пункте пропуска «Кучурганы-Первомайск» Раздельнянского района Одесской области на границе с Молдовой.

Житель Одесской области заключил сделку со стороной обвинения по статье 393 УК Украины («Побег из мест лишения свободы») и полностью признал свою вину. В итоге суд назначил ему дополнительно 4 года лишения свободы, прибавив часть срока, который он еще не отбыл, — всего 5 лет и 3 месяца тюрьмы.

Владимир Касап летом 2016 года убил женщину, которая во время сеанса гадания наговорила ему неприятные вещи о его жене и детях (в семье двое детей). Мужчина задушил предсказательницу руками, после чего засунул труп в мешок и спрятал в сарае.

Весной Малиновский районный суд Одесской области приговорил убийцу к 8 годам лишения свободы по 115 статье УК («Умышленное убийство»). Фактически он отбыл в тюрьме 3 года (из которых полгода в СИЗО засчитаны по «закону Савченко» за год).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве задержан мужчина, который подозревается в убийстве участницы телепрограммы «Битва экстрасенсов».Женщину, у которой остались трое детей, нашли мертвой в октябре 2016 года.

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