День вчителя 2019: красиві привітання, листівки та смс

Общество и люди

В неділю, 6 жовтня, в Україні святкують своє професійне свято освітяни. День вчителя — прекрасна нагода привітати тих, хто щодня ділиться з нами знаннями.

«ФАКТИ» зробили для вас добірку привітань та листівок.

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми Вам сьогодні дякуємо дуже

За Вашу працю вчительську святу!

***

Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,

Легкої праці вам бажаєм.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладеньким,

І йшло щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.

***

Хай зарплата вас радує,

Про відпустку нагадує.

Хай мрії збуваються,

Веселі моменти трапляються!

***

У День всесвітній вчителям пошана,

Хай сила ваша буде нездоланна,

Хай люблять, поважають дуже діти,

Дарують вам і усмішки, і квіти!

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Щоб учні були вдячні,

У навчанні найкращі.

Щоб їхні успіхи вражали,

А ви їм у цьому допомагали!

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Хай всі промені сонця сяють для вас,

Хай всі квіти Землі на вашу честь розквітають,

Щоб ваш вогник великий ніколи не згас,

А серця нехай втоми не знають!



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Міцного вам здоров'я, довгих літ,

Не знати горя, бід й печалі,

Щоб кожен день ви відчували злет,

Із усмішкою щоб кожен ранок зустрічали!

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Дорога перша вчителько! Від душі вітаю Вас з професійним святом! Нехай Ваші учні, які обов’язково виростуть достойними людьми, запам’ятають Вас як кращу вчительку. Здоров’я, щастя і всього найкращого Вам!

***

Хай робота вам дарує

Тільки радість у житті,

Буде хай міцним здоров’я,

Вірою служіть меті.

Також пропонуємо добірку привітань російською мовою.

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