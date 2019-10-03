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День вчителя 2019: красиві привітання, листівки та смс
В неділю, 6 жовтня, в Україні святкують своє професійне свято освітяни. День вчителя — прекрасна нагода привітати тих, хто щодня ділиться з нами знаннями.
«ФАКТИ» зробили для вас добірку привітань та листівок.
Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми Вам сьогодні дякуємо дуже
За Вашу працю вчительську святу!
***
Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,
Легкої праці вам бажаєм.
Щоб гарний настрій був у вас
Навіть у дуже скрутний час.
Щоб все в житті було гладеньким,
І йшло щоб все завжди рівненько.
Щоб всі вас учні поважали,
Приємні спогади лишали.
***
Хай зарплата вас радує,
Про відпустку нагадує.
Хай мрії збуваються,
Веселі моменти трапляються!
***
У День всесвітній вчителям пошана,
Хай сила ваша буде нездоланна,
Хай люблять, поважають дуже діти,
Дарують вам і усмішки, і квіти!
***
Щоб учні були вдячні,
У навчанні найкращі.
Щоб їхні успіхи вражали,
А ви їм у цьому допомагали!
***
Хай всі промені сонця сяють для вас,
Хай всі квіти Землі на вашу честь розквітають,
Щоб ваш вогник великий ніколи не згас,
А серця нехай втоми не знають!
***
Міцного вам здоров'я, довгих літ,
Не знати горя, бід й печалі,
Щоб кожен день ви відчували злет,
Із усмішкою щоб кожен ранок зустрічали!
***
Дорога перша вчителько! Від душі вітаю Вас з професійним святом! Нехай Ваші учні, які обов’язково виростуть достойними людьми, запам’ятають Вас як кращу вчительку. Здоров’я, щастя і всього найкращого Вам!
***
Хай робота вам дарує
Тільки радість у житті,
Буде хай міцним здоров’я,
Вірою служіть меті.
Також пропонуємо добірку привітань російською мовою.
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