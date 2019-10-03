24.74 / 25.25 26.96 / 27.66
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День вчителя 2019: красиві привітання, листівки та смс

16:49 3 октября 2019 89
День вчителя
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В неділю, 6 жовтня, в Україні святкують своє професійне свято освітяни. День вчителя — прекрасна нагода привітати тих, хто щодня ділиться з нами знаннями.

«ФАКТИ» зробили для вас добірку привітань та листівок.

День вчителя

Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми Вам сьогодні дякуємо дуже
За Вашу працю вчительську святу!

***
Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,
Легкої праці вам бажаєм.
Щоб гарний настрій був у вас
Навіть у дуже скрутний час.
Щоб все в житті було гладеньким,
І йшло щоб все завжди рівненько.
Щоб всі вас учні поважали,
Приємні спогади лишали.

День вчителя

***
Хай зарплата вас радує,
Про відпустку нагадує.
Хай мрії збуваються,
Веселі моменти трапляються!

***
У День всесвітній вчителям пошана,
Хай сила ваша буде нездоланна,
Хай люблять, поважають дуже діти,
Дарують вам і усмішки, і квіти!

***
Щоб учні були вдячні,
У навчанні найкращі.
Щоб їхні успіхи вражали,
А ви їм у цьому допомагали!

***
Хай всі промені сонця сяють для вас,
Хай всі квіти Землі на вашу честь розквітають,
Щоб ваш вогник великий ніколи не згас,
А серця нехай втоми не знають!

День вчителя
***
Міцного вам здоров'я, довгих літ,
Не знати горя, бід й печалі,
Щоб кожен день ви відчували злет,
Із усмішкою щоб кожен ранок зустрічали!

День вчителя

***
Дорога перша вчителько! Від душі вітаю Вас з професійним святом! Нехай Ваші учні, які обов’язково виростуть достойними людьми, запам’ятають Вас як кращу вчительку. Здоров’я, щастя і всього найкращого Вам!

День вчителя

***
Хай робота вам дарує
Тільки радість у житті,
Буде хай міцним здоров’я,
Вірою служіть меті.

Також пропонуємо добірку привітань російською мовою.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер