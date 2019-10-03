Львов толкнет на измены, а Весы найдут свою судьбу: любовный гороскоп на октябрь

Стиль жизни

Звезды в октябре сулят большинству представителей знаков зодиака успешное решение личных проблем. Близнецов ждет встреча с новой любовью, а Ракам удастся наладить отношения со своей второй половинкой. Читайте также гороскоп для каждого знака зодиака на каждый день и неделю.

— Надо лишь уметь слушать своего партнера, — сказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов. — Часто нам кажется, что лишь наше мнение верное, но это далеко не всегда так. Умейте слушать других и открывайте свое сердце новым знакомствам. Позитивный настрой в любых обстоятельствах поможет вам не только преодолеть многие проблемы в профессиональной сфере, но и наладить личную жизнь.

Овен

Семейным Овнам в октябре стоит уделить больше внимания своему любимому человеку. Старайтесь почаще интересоваться проблемами и переживаниями партнера — ему действительно очень нужна ваша забота и участие. Одиноким же сердцам лучше не торопиться с выводами о людях, особенно если речь идет о новых знакомствах — есть большая вероятность разочарований.

Телец

Звезды советуют Тельцам не обсуждать проблемы личной жизни с малознакомыми людьми. В противном случае легко можно стать жертвой сплетен и слухов, которые способны порядочно испортить не только ваше настроение, но и репутацию, которой вы так дорожите. Доверяйте только старым проверенным друзьям, которые не раз помогали вам в непростых жизненных ситуациях.

Близнецы

Чрезмерная эмоциональность представителей знака Близнецов может стать в октябре причиной серьезных ссор с любимым человеком. Чтобы этого избежать, постарайтесь направить свою энергию в нужное русло — к примеру, на самоусовершенствование или познание новых навыков. Одиноким же Близнецам стоит почаще бывать в обществе — октябрь сулит им судьбоносную встречу.

Рак

Второй месяц осени — прекрасное время для Раков, чтобы утихомирить небольшое волнение в семейной жизни и достичь желанной полной гармонии в отношениях. Стоит лишь постараться проявить открытость в общении с любимым человеком — и вы сможете без труда прийти к общему знаменателю даже в самых сложных, а порой спорных вопросах.

Лев

В октябре гордые представители знака Льва, которые по природе своей склонны к большим авантюрам, внезапно могут почувствовать усталость от спокойствия и размеренности семейной жизни. Но постарайтесь умерить свои желания и как бы вас ни влекли новые приключения, не позволяйте искушению толкнуть вас на путь измены. Скорее всего, впоследствии бы будете серьезно жалеть о своем поступке.

Дева

Октябрь — прекрасное время для одиноких Дев. Именно в этом месяце их ждут свидания и романтические знакомства. Представители знака будут излучать обаятельность и шарм, а значит — окажутся в центре внимания противоположного пола. Семейным же Девам стоит проявить инициативу и внести немного романтики в отношения с партнером. Как вариант — устроить ужин при свечах или отправиться в короткое путешествие в компании любимого человека.

Весы

Звезды советуют Весам умерить свой нрав и не так резко реагировать на критику и замечания партнера. Постарайтесь воспринимать слова любимого человека как полезный совет, а не повод для очередной ссоры. Ведь именно ваш агрессивный настрой и неудовлетворенность могут стать главной причиной конфликтов в октябре. Одиноких Весов в этом месяце ожидает судьбоносная встреча. Главное, не упустить момент за ежедневной суетой.

Скорпион

В этом месяце у семейных представителей знака Скорпион появятся все шансы наладить гармоничные и доверительные отношения с партнером. Главное при этом — не стараться во что бы то ни стало настоять на своем мнении и вовремя пойти на уступки. Одиноким же представителям знака не стоит замыкаться в себе и отказываться от спонтанных свиданий. Поскольку именно так вы можете встретить свою судьбу.

Стрелец

Звезды советуют одиноким Стрельцам в октябре сосредоточиться на себе. Можно уделить больше внимания своей внешности. Отправьтесь в спа-салон, побалуйте себя покупкой нового наряда или приятной вещички в дом. Прекрасное настроение и огонек в глазах — лучшее ваше украшение, которое вполне может привлечь в вашу жизнь любовь.

Козерог

В октябре Козероги получат еще одно подтверждение своим чувствам. Они смогут вновь убедиться, что их половинка — не только любимый человек и лучший друг, но и надежный тыл, и поддержка в любой ситуации. Именно в этом месяце дельные советы партнера и его помощь помогут представителям знака избежать большинства ошибок и промахов.

Водолей

В этот период на одиноких Водолеев может нахлынуть волна ностальгии по былым отношениям. Но звезды говорят, что не стоит ворошить прошлое. Тем более что звезды сулят вам новые перспективные знакомства в этом месяце. Главное — чаще выходить в свет и не бояться снова открыть кому-то свое сердце.

Рыбы

Этот месяц может стать для Рыб периодом, когда можно достичь полного взаимопонимания с партнером. Для этого надо совсем не много — звезды советуют чаще говорить с партнером по душам и не умалчивать о своих обидах. Просто постарайтесь использовать любую возможность, чтобы сделать ваши отношения еще более теплыми.

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По мнению астролога, октябрь — именно тот месяц, когда можно изменить свою жизнь к лучшему.

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