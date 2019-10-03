Происшествия

После расправы над женой собирался сбежать на Донбасс: в Одесской области разыгралась жуткая семейная трагедия

В Одессе задержан мужчина за убийство бывшей жены посредством поджога дома. Как сообщили в региональном главке ГСЧС, в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в поселке Шевченко-3 (Суворовский район города).

Прибыв на место, спасатели установили, что открытым пламенем горит комната в одноэтажном жилом доме. Пожар локализовали, а затем и ликвидировали, но на пепелище обнаружили погибшую 43-летнюю хозяйку дома.

Как отмечается, причиной пожара стал поджог. Подозреваемого в совершении этого преступления — 45-летнего одессита, с которым потерпевшая ранее находилась в гражданском браке, — патрульные оперативно задержали на железнодорожном вокзале, где он с чемоданом собирался садиться на поезд.

«Подозреваемый, имевший при себе билет, признался, что после развода долгое время всевозможными способами пытался вернуть женщину. Когда все попытки оказались тщетными, поджег ее дом. По словам мужчины, после совершенного он планировал сбежать на Донбасс», — рассказали в полиции.

К совершению преступления он готовился, в частности, заранее собрал свои личные вещи.

По факту открыто уголовное производство по двум статьям («Умышленное убийство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины. Решение о привлечении подозреваемого к ответственности за поджог дома будет решаться после получения результатов пожарно-технической экспертизы.

До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом жутком случае в Одессе. Мужчина зверски изрезал жену в лифте. Во время ссоры он достал нож и начал наносить им удары супруге — в область ног, живота и шеи.

А в Киеве недавно агрессивный мужчина убил бывшую жену в одном из подъездов дома, нанеся ей множественные ножевые ранения.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в городе Южном Одесской области выпустили из СИЗО юношу, который напал с ножом на свою бывшую подругу и нанес ей 19 ножевых ранений. Теперь пострадавшая опасается за свою жизнь и не исключает нового нападения на себя либо на близких людей.

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